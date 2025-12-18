三星首款「三折機」！Galaxy Z TriFold以近9萬元價格登台，變身10吋平板、支援手機端獨立DeX運作

隨著華為在三折疊手機市場掀起波瀾，三星稍早正式在台灣發表旗下首款三折疊螢幕旗艦手機Galaxy Z TriFold。

▲三星正式在台灣發表旗下首款三折疊螢幕旗艦手機Galaxy Z TriFold

值得注意的是，台灣這次被列為全球唯六的首波上市市場之一 (其他包含韓國、美國、中國、新加坡等)，顯示三星對於台灣高階手機消費力的重視。這款新機主打「Flex G」顯示面板的「G」字狀、三折機構設計，將10吋的大尺寸螢幕塞進口袋，並且透過更成熟的轉軸工藝與軟體整合，藉此重新定義行動生產力。

廣告 廣告

▲主打「Flex G」顯示面板的「G」字狀、三折機構與10吋螢幕設計

挑戰物理極限：展開僅3.9mm、折疊厚度比舊款Fold還薄

Galaxy Z TriFold最大的亮點在於其極致工藝設計。雖然是「三摺」，但三星透過全新的鉸鏈結構，將折疊後的厚度控制在12.9mm，這甚至比前幾代的Galaxy Z Fold系列還要纖薄。而當完全展開時，機身厚度更僅有3.9mm。

▲完全展開時，機身厚度更僅有3.9mm

為了確保機身強度，邊框採用Advanced Armor Aluminum材質，脆弱的轉軸處則以高強度鈦合金包覆。耐用度方面，官方宣稱主螢幕通過20萬次折疊測試，相當於連續五年每天折疊100次。

• 封面螢幕：6.5吋 (與一般手機操作無異)

• 內頁螢幕：完全展開後達10吋Dynamic AMOLED 2X顯示面板

• 亮度表現：封面峰值亮度達2600 nits / 內頁達1600 nits

▲封面螢幕採6.5吋設計，與一般直立手機操作相同

首款支援「獨立DeX」運作，口袋裡的PC

螢幕變大，軟體也要跟上。Galaxy Z TriFold是三星首款支援獨立運作Samsung DeX的手機。

過去DeX需要外接螢幕才能啟動，但現在受惠於10吋大尺寸畫面，使用者可以直接在手機螢幕上開啟DeX桌面模式，建立最多四個工作區，並且連接藍牙鍵盤滑鼠，直接把手機當成筆電用。搭配Galaxy AI的Gemini Live整合，能一邊開會一邊即時查找資料，並且分享畫面。

▲Galaxy Z TriFold是三星首款支援獨立運作Samsung DeX的手機

規格不妥協：2億畫素相機 + Snapdragon 8 Elite

不同於過去折疊機往往在相機規格上有所保留，Galaxy Z TriFold這次直接攻頂：

• 處理器：搭載Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy，強調多工處理效能。

• 主相機：2億畫素超高解析度鏡頭，這通常是S系列Ultra機型的配置。

• 超廣角：1200萬畫素 (支援微距)。

• 電池：採用特殊的5600mAh三電池模組 設計，以支撐大螢幕的耗電量。

▲基本上與Galaxy Z Fold7相同的相機系統配置

分析觀點：三折機將成2026年新顯學？

筆者認為，Galaxy Z TriFold的推出，象徵著折疊手機正式進入「2.0時代」。

▲放入「西方三聖」圖像，或許會讓三折疊手機成為虔誠的長輩最愛？

如果說雙折疊 (Fold系列)是為了解決「手機變平板」的需求，那麼三折疊 (TriFold)則是真正實現了「平板放進口袋」的願景。10吋的16:9或4:3比例，比起雙折疊接近正方形的比例，更適合觀看影片與多工處理 (三個App並排)。

三星選擇讓DeX能在手機上獨立運作是一步好棋，這徹底釋放了10吋螢幕的生產力潛能。雖然價格肯定不斐 (畢竟是頂規旗艦)，但對於渴望極致攜帶性與大螢幕的商務人士來說，這無疑是目前市面上相當吸睛的選擇，接下來就看軟體生態系能否撐起這個獨特的「三分割」畫面體驗了。

▲三星強調本身有推出多年折疊手機的經驗，因此認為在此市場競爭有相當優勢

在後續接受採訪時，台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，目前三星今年下半年在台灣市場推出的Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7兩款折疊手機的四個月累積銷售量比前一代機種成長近10%，整體銷售額更成長近35%，因此成功爭取台灣成為Galaxy Z TriFold全球首發六個市場之一，其中也凸顯台灣市場用戶更願意接受新科技產品特性。

另一方面，陳啓蒙也指出目前Galaxy Z TriFold採少量供貨銷售，因此首波鋪貨會以三星旗下實體展售通路，以及線上門市銷售為主，但也有一部分提供合作通路與電信業者銷售，因此包含在遠傳電信、中華電信也會銷售三星此款三折疊手機。

不過，雖然強調首波銷售成果表現良好，將會進一步向總部爭取更多銷售配額，陳啟蒙表示目前Galaxy Z TriFold的產品定位並非以衝量為目標，而是鎖定偏好更大螢幕尺寸手機、科技愛好者等族群銷售，甚至也預期今年下半年剛更換Galaxy Z Fold7的用戶族群，可能會有一部分就是目標族群，更指出有部分用戶可能會同時購買兩種不同折疊形式手機。

而目前三星正式將「Flex G」折疊顯示面板設計變成Galaxy Z TriFold這樣的實際產品，意味接下來也可能將日前對外展示更多概念設計的折疊顯示面板用於產品設計，但主要就看三星接下來的規劃，或許過去曾經呈現可正反兩面凹折的「Flex In&Out」，以及結合凹折與延展特性的「Flex Note Extendable」螢幕設計，都有可能變成正式產品。

對於近期記憶體市場短缺形成價格上漲情況，陳啟蒙也預期接下來的手機產品售價也會受到影響，但也說明三星會有相應調整策略，並且透過不同產品組合滿足各類市場用戶需求。

更多Mashdigi.com報導：

Meta智慧眼鏡迎來重大更新，導入「對話聚焦」秒變助聽利器？看風景還能以Spotify自動配樂

YouTube以Gemini 3模型推出Playables Builder功能，讓創作者動口就能零編碼創作遊戲

Cloudflare 2025年度回顧：AI爬蟲大戰Google遙遙領先，逾半數流量已導入「後量子加密」