三星首款「三折機」！Galaxy Z TriFold以近9萬元價格登台，變身10吋平板、支援手機端獨立DeX運作
隨著華為在三折疊手機市場掀起波瀾，三星稍早正式在台灣發表旗下首款三折疊螢幕旗艦手機Galaxy Z TriFold。
值得注意的是，台灣這次被列為全球唯六的首波上市市場之一 (其他包含韓國、美國、中國、新加坡等)，顯示三星對於台灣高階手機消費力的重視。這款新機主打「Flex G」顯示面板的「G」字狀、三折機構設計，將10吋的大尺寸螢幕塞進口袋，並且透過更成熟的轉軸工藝與軟體整合，藉此重新定義行動生產力。
挑戰物理極限：展開僅3.9mm、折疊厚度比舊款Fold還薄
Galaxy Z TriFold最大的亮點在於其極致工藝設計。雖然是「三摺」，但三星透過全新的鉸鏈結構，將折疊後的厚度控制在12.9mm，這甚至比前幾代的Galaxy Z Fold系列還要纖薄。而當完全展開時，機身厚度更僅有3.9mm。
為了確保機身強度，邊框採用Advanced Armor Aluminum材質，脆弱的轉軸處則以高強度鈦合金包覆。耐用度方面，官方宣稱主螢幕通過20萬次折疊測試，相當於連續五年每天折疊100次。
• 封面螢幕：6.5吋 (與一般手機操作無異)
• 內頁螢幕：完全展開後達10吋Dynamic AMOLED 2X顯示面板
• 亮度表現：封面峰值亮度達2600 nits / 內頁達1600 nits
首款支援「獨立DeX」運作，口袋裡的PC
螢幕變大，軟體也要跟上。Galaxy Z TriFold是三星首款支援獨立運作Samsung DeX的手機。
過去DeX需要外接螢幕才能啟動，但現在受惠於10吋大尺寸畫面，使用者可以直接在手機螢幕上開啟DeX桌面模式，建立最多四個工作區，並且連接藍牙鍵盤滑鼠，直接把手機當成筆電用。搭配Galaxy AI的Gemini Live整合，能一邊開會一邊即時查找資料，並且分享畫面。
規格不妥協：2億畫素相機 + Snapdragon 8 Elite
不同於過去折疊機往往在相機規格上有所保留，Galaxy Z TriFold這次直接攻頂：
• 處理器：搭載Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy，強調多工處理效能。
• 主相機：2億畫素超高解析度鏡頭，這通常是S系列Ultra機型的配置。
• 超廣角：1200萬畫素 (支援微距)。
• 電池：採用特殊的5600mAh三電池模組 設計，以支撐大螢幕的耗電量。
分析觀點：三折機將成2026年新顯學？
筆者認為，Galaxy Z TriFold的推出，象徵著折疊手機正式進入「2.0時代」。
如果說雙折疊 (Fold系列)是為了解決「手機變平板」的需求，那麼三折疊 (TriFold)則是真正實現了「平板放進口袋」的願景。10吋的16:9或4:3比例，比起雙折疊接近正方形的比例，更適合觀看影片與多工處理 (三個App並排)。
三星選擇讓DeX能在手機上獨立運作是一步好棋，這徹底釋放了10吋螢幕的生產力潛能。雖然價格肯定不斐 (畢竟是頂規旗艦)，但對於渴望極致攜帶性與大螢幕的商務人士來說，這無疑是目前市面上相當吸睛的選擇，接下來就看軟體生態系能否撐起這個獨特的「三分割」畫面體驗了。
在後續接受採訪時，台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，目前三星今年下半年在台灣市場推出的Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7兩款折疊手機的四個月累積銷售量比前一代機種成長近10%，整體銷售額更成長近35%，因此成功爭取台灣成為Galaxy Z TriFold全球首發六個市場之一，其中也凸顯台灣市場用戶更願意接受新科技產品特性。
另一方面，陳啓蒙也指出目前Galaxy Z TriFold採少量供貨銷售，因此首波鋪貨會以三星旗下實體展售通路，以及線上門市銷售為主，但也有一部分提供合作通路與電信業者銷售，因此包含在遠傳電信、中華電信也會銷售三星此款三折疊手機。
不過，雖然強調首波銷售成果表現良好，將會進一步向總部爭取更多銷售配額，陳啟蒙表示目前Galaxy Z TriFold的產品定位並非以衝量為目標，而是鎖定偏好更大螢幕尺寸手機、科技愛好者等族群銷售，甚至也預期今年下半年剛更換Galaxy Z Fold7的用戶族群，可能會有一部分就是目標族群，更指出有部分用戶可能會同時購買兩種不同折疊形式手機。
而目前三星正式將「Flex G」折疊顯示面板設計變成Galaxy Z TriFold這樣的實際產品，意味接下來也可能將日前對外展示更多概念設計的折疊顯示面板用於產品設計，但主要就看三星接下來的規劃，或許過去曾經呈現可正反兩面凹折的「Flex In&Out」，以及結合凹折與延展特性的「Flex Note Extendable」螢幕設計，都有可能變成正式產品。
對於近期記憶體市場短缺形成價格上漲情況，陳啟蒙也預期接下來的手機產品售價也會受到影響，但也說明三星會有相應調整策略，並且透過不同產品組合滿足各類市場用戶需求。
更多Mashdigi.com報導：
Meta智慧眼鏡迎來重大更新，導入「對話聚焦」秒變助聽利器？看風景還能以Spotify自動配樂
YouTube以Gemini 3模型推出Playables Builder功能，讓創作者動口就能零編碼創作遊戲
其他人也在看
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 11 小時前 ・ 77
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 13 小時前 ・ 7
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 10
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 8
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 6
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 1 天前 ・ 56
這傢伙又有新招！投手當不成先當兵！辰己涼介跑到「自衛隊」砍樹
體育中心／綜合報導曾在12強冠軍賽前放話「輸台灣就改當投手」的東北樂天金鷲外野手辰己涼介，在日前宣布行使FA自由球員權利，目前正在等待消息，不過過去常有驚人舉動的他也不只是安靜的等，竟然跑到了九州大分縣加入「陸上自衛隊」展開自主訓練，還穿上了整套的迷彩服和自衛隊一起砍樹。FTV Sports ・ 7 小時前 ・ 6
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 33
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 101
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 13 小時前 ・ 110
閃婚李玉璽後疑吐心聲 許允樂轉發舊文感嘆「世界的惡意很多」
女星許允樂17日驚喜宣布與小她6歲的男友李玉璽登記結婚，正式成為資深藝人李亞明的媳婦。兩人認愛不到一年便攜手步入婚姻，並甜蜜表示希望能夠一起變老，消息曝光後湧入大批祝福，不過，在祝賀聲中，也夾雜部分針對她再婚的酸言酸語。對此，許允樂今（18日）於Instagram限時動態轉發一則今年2月曾發布的貼文，字裡行間疑似流露出面對外界惡意的真實心境。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 214
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
香油和麻油差在哪？營養師1秒破解 選錯恐害身體發炎
天氣冷颼颼，蓉媽咪營養師健康寶典分享，特別準備「麻油煎蛋＋薑汁花生湯圓+香鬆飯糰」給孩子們當早餐，沒想到大獲好評。但就有人好奇問：「麻油會不會太燥啦？」、「香油、麻油一樣嗎？」 香油vs麻油到底差在哪？ ．香油（一般以白芝麻油調和其他油品）香氣淡、顏色淺，可用來增添香氣、提味。市面上的香油為了降低成本，會加入其他油，如大豆油或其他油來調和以降低成本。大豆油的「Omega-6脂肪酸」含量高，攝取過量容易造成身體發炎。成分挑選「純白芝麻油」最佳，若想買調和的香油，建議仔細查看營養成分再決定是否購買。．純麻油（黑芝麻油）黑芝麻壓榨出來的油品，香氣濃郁、油質更穩定。非常適合爆薑、煎蛋、燉湯，是麻油雞的靈魂味道！ 純麻油其實很營養？ 中醫的觀點指出，麻油性味甘平，有潤燥滑腸、滋養肝腎的功效。適合體質虛弱者滋補，也可用於緩解落髮、失眠或便秘等症狀。 吃麻油容易燥熱？ 因為麻油常搭配「老薑」與「米酒」吃，老薑與米酒屬性偏熱，故麻油容易給人有溫補、燥熱的觀感。 麻油的營養價值？ 1、脂肪酸組成符合人體營養需求，同時含單元不飽和脂肪酸（如油酸）與多元不飽和脂肪酸油酸（如：亞麻油酸、次亞麻油酸）。 ．油酸常春月刊 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 8