Samsung Internet瀏覽器正式登陸Windows平台，支援跨平台同步、為「環境AI」願景鋪路
三星稍早宣布，正式為 Windows 10 與 Windows 11 平台推出其「Samsung Internet」網頁瀏覽器，不僅將其原本在行動裝置上的瀏覽器體驗帶到 PC，支援書籤、瀏覽紀錄等跨平台同步，更被視為三星在 AI 瀏覽器競賽中的重要佈局，將推進其「環境 AI」 (ambient AI) 願景。
支援跨平台同步，曾於 2024 年短暫上架後下架
根據三星的說明，Windows 版本的 Samsung Internet 支援跨平台同步功能，包含書籤 (bookmarks)、瀏覽歷史 (browsing history) 與自動填入 (autofill) 等資料。同時，該瀏覽器也強調優先考慮隱私與安全，提供標準的追蹤器阻擋 (tracker blocking) 與隱私儀表板等功能。
不過，這並非三星首次嘗試將瀏覽器帶到 Windows。事實上，三星曾在 2024 年短暫地在 Microsoft Store 上架過 Samsung Internet，但隨後又悄悄將其下架，因此這次「重新」推出，顯然有更深層的戰略考量。
真正目標：應對 AI 瀏覽器競賽、推進「環境 AI」願景
三星此次重返 Windows 平台，顯然主要動機並非僅止於同步功能。三星在聲明中暗示了其真正的企圖，稱 Samsung Internet 正在「從一個等待輸入的 PC 瀏覽器，進化為一個整合的 AI 平台」。
此舉被視為三星在快速興起的 AI 瀏覽器競賽中的重要佈局。近期市場上已有多款 AI 瀏覽器登場，包含 OpenAI 的 ChatGPT Atlas、微軟的 Microsoft Edge Copilot 模式更新、Perplexity 的 Comet 瀏覽器等，而三星若想在這場混戰中佔據一席之地，將其軟體擴展至桌面平台顯然是必要的。
三星表示，這款跨平台瀏覽器將推進其「環境 AI 願景」 (vision for ambient AI)，未來能預測用戶需求並提供更個人化的協助。
上市資訊：即日起開放 Beta 測試
目前 Windows 版本的 Samsung Internet 瀏覽器可透過 Beta 測試計畫取得，支援 Windows 11 以及 Windows 10 (版本 1809 及以上)。用戶可至其產品頁面註冊申請。
