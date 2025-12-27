按照往例，CES開展前夕就是各家顯示器大廠「秀規格」的時刻，而三星與LG稍早不約而同地發表2026年款式電競螢幕陣容。三星今年主打「超高規格」，不僅將裸視3D顯示器解析度推升至6K，更端出了誇張的1040Hz更新率螢幕，LG則聚焦於「畫質精細度」，透過全新的RGB條紋子像素OLED面板，試圖解決OLED螢幕看文字容易有毛邊的長久痛點。

三星Odyssey裸視3D顯示器衝上6K解析度、G6飆出1040Hz畫面更新率，LG推RGB條列OLED顯示器

三星Odyssey：規格再進化

三星今年的Odyssey系列更新幅度相當大，從裸視3D到傳統電競螢幕都有顯著的規格提升。

Odyssey 3D (G90XH)：32 吋 6K 解析度，沉浸感倍增：

去年試水溫的裸視3D顯示器，今年迎來了完全體。新款Odyssey 3D (G90XH) 將尺寸從27吋放大至32吋。

最關鍵的升級在於解析度——從4K一口氣提升到了6K (6144 x 3456)。這對於裸視3D技術至關重要，因為透過透鏡折射產生3D效果時會犧牲解析度，升級至6K能有效減少畫面的顆粒感與邊界感。此外，它支援165Hz更新率，並且具備「雙更新率模式」，在3K解析度下可切換至330Hz，滿足競技需求。

Odyssey G6 (G60H)：挑戰人眼極限的1040Hz：

如果說360Hz、500Hz都嫌不夠快，三星更推出全球首款支援1040Hz超高更新率的Odyssey G6 (G60H)。

這款27吋螢幕在1080p解析度下可跑滿1040Hz畫面更新率，即使切換到原生的2K (1440p) 解析度，也能提供高達600Hz的畫面更新率表現。

Odyssey G8系列：OLED與IPS混搭：

這次G8系列型號較多，其中包含面板材質差異：

• G80HS (32吋) / G80HF (27吋)：分別為6K與5K解析度，採用IPS顯示面板。

• G80SH (32吋)：唯一採用QD-OLED顯示面板的型號，具備4K解析度、240Hz畫面更新率，並且搭載防眩光塗層與DisplayHDR TrueBlack 500認證。

LG UltraGear：回歸「RGB 排列」，OLED文書體驗大升級

相較於三星在數字上的狂飆，LG這次展出的技術則更為「務實」，並且解決OLED顯示器用戶的痛點。

終於等到！RGB條紋子像素 (RGB Stripe Subpixel)

長期以來，OLED電競螢幕 (特別是WOLED或QD-OLED)多採用特殊的子像素排列 (如WBGR或三角形排列)，這導致在顯示Windows系統文字或高對比邊緣時，容易出現 「彩邊」 (Color Bleeding)或「邊緣模糊」 (Fringing)的現象，讓許多人不敢拿OLED螢幕來工作。

LG表示將在CES展示全球首款採用RGB條紋子像素結構的高更新率OLED顯示面板，意味其像素排列回歸傳統LCD的邏輯，能帶來極為清晰的文字顯示效果，同時保留OLED的純黑與高對比優勢。

雙模更新率：4K 240Hz / FHD 480Hz

此外，新款面板也支援近年高階機種標配的雙更新率模式 (Dual Mode)，玩家可依據遊戲類型，在4K 240Hz (畫質優先) 與FHD 480Hz (速度優先) 之間一鍵切換。

