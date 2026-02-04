SANA拜託你了！日本大選高市旋風有多狂 她的奈良地盤竟「無戰事」

2026年2月3日，在埼玉縣所澤市，日本首相高市早苗出席競選活動。路透社



日本將於2月8日舉行眾議院改選，在競選最後階段，日本首相高市早苗到各地助選，現場人山人海，支持者大喊「SANA（高市的暱稱）拜託妳了！」顯示高市的非凡領袖魅力，不僅各大日媒民調看好，連她的穿搭、吃過的食物，都成為熱賣商品，此外，高市的選區「奈良2區」選前一片靜悄悄，主要在野黨均未推出候選人，看似沒人敢應戰高市，即便自民黨仍有包袱與隱憂，廣大支持者相信「只要是高市，就會有希望」。

從香檳金鞋到蝦餅全賣爆 「高市」已成時尚代名詞

日本首相高市早苗1月23日解散眾議院，2月8日將舉行改選，短短16天的選戰過程中，高市前往各選區助選，所到之處人頭攢動，據日媒「Aera Digital」報導，週日（2/1）傍晚，高市現身名古屋市愛知第4選區，站在一家百貨賣場前，群眾爆出歡呼聲：「SANA」、「拜託妳了！」高市早苗的日文發音為Takaichi Sanae，支持者暱稱為SANA。

近日正值日本嚴冬，賣車前的停車場卻擠得水洩不通，目測現場群眾破千人，以日本長期以來的「政治冷感」社會氛圍來說，政治人物能有如此高人氣，相當罕見，一名地方議員透露：「在這個選區，從來沒看過這麼多支持者聚集，簡直是『高市旋風』。」

2026年2月3日，在埼玉縣東松山市，日本首相高市早苗出席競選活動。路透社

日本各大媒體近來公布的民調，全部看好自民黨具優勢，《讀賣新聞》、《日經新聞》與《每日新聞》，均寫道「自民黨有望單獨取得過半席次」，《朝日新聞》預測「自民黨與日本維新會（執政聯盟），有望超過300席」，甚至指出自民黨可能拿下292席，如果照該結果，與自民黨解散時的190席相比，該黨將直接跨越「穩定多數」門檻（243席），進入「絕對穩定多數」（261席）的地位。

據日媒「Daily Online」報導，除了民調一片看好，高市也掀起「SANA活」（高市時尚風潮）的商品熱賣潮，她在競選期間穿的香檳金色健走鞋，在社群媒體上受到討論，這雙鞋由運動用品店Kobeya（コーベヤ）推出，業者受訪表示，因為高市熱潮，鞋子的網路銷量提升到原本的兩倍。

據日媒「All About」報導，1月5日，高市前往伊勢神宮參拜途中，手上拿著一包蝦餅「名古屋天麩羅」，也成為矚目焦點，這款蝦餅來自名古屋的坂角總本舖，原本不是店家主力商品，如今銷量衝到平常的10倍。

奈良地盤「無戰事」 在野黨兩手一攤：總不能強迫參選

據日媒《集英社》報導，高市的高人氣，讓她在自己的選區「奈良2區」，幾乎沒有任何挑戰者出現，在這次選戰中，奈良2區除了高市之外，只有一名共產黨的候選人，主要在野黨如立憲民主黨、公明黨、立憲與公明成立的「中道改革聯合」，均未推出候選人，當地幾乎感受不到選戰氣氛。

2月1日，唯一挑戰高市的共產黨候選人池田英子，在街頭拿著麥克風宣講，但現場一片冷清，連發出噓聲的人都沒有。駛過高市競選辦公室的一名計程車司機笑說：「有必要設立競選辦公室嗎？結果不是早就知道了？」政界人士則透露，由於高市在該選區「穩贏」，她甚至有意拿下史無前例的20萬票。

「中道改革聯合」的選舉對策委員長馬淵澄夫，被問到為何在野黨不在高市選區推出候選人，直接表示：「我們找不到候選人，如果沒有人有意願，我們也沒辦法，總不能強迫別人參選，我們能做的都做了，還是找不到人。」

2026年2月3日，在埼玉縣所澤市，日本首相高市早苗出席競選活動，支持者擠爆現場。路透社

在高市人氣水漲船高的情況下，主要在野黨加強輿論攻勢，卻總是打不到選民的心，本月1日，原定在日本放送協會（NHK）舉行的黨魁辯論會，高市臨時宣布，由於與支持者握手時，手部遭用力拉扯而受傷，改由自民黨政調會長田村憲久代為出席，在野黨齊轟高市「落跑」，令和新選組代表大石晃子更批評她「厚顏無恥」。

不過，網路風向倒向高市，網友同情高市的傷勢，演員黑澤年雄聲援表示，自己在表演時也遇過粉絲用力握手，「那種疼痛，對於沒經歷過的人，是不會懂的。」而代替高市上場辯論的田村憲久，是TBS電視台美女主播田村真子的父親，社群媒體上反應頗佳：「是田村真子的爸爸耶」、「臨時上場，卻表現不錯。」

這個女首相玩真的！ 年輕人狂讚「打破惡習」

為何高市可以贏得選民的心？政治評論員田村重信分析，與前首相石破茂相比，兩人最大的差別不是政策，而是「樂觀開朗」的形象，「在石破茂時期，自民黨連續在2024年眾議院選舉、2025年參議院選舉落敗，高市首相上任後，即便仍有政治獻金、統一教等醜聞，但這些都被高市的陽光正面形象蓋過去了，就連最受批評的物價上漲問題，大家也覺得『只要是高市，就會有希望』。」

據日媒「Daily 新潮」報導，在高市的支持者當中，最突出的就是年輕人，在18至29歲的選民中，高市支持率高達92.4%，過去石破茂的青年支持率僅40%，呈明顯對比。

2026年2月3日，在埼玉縣所澤市，日本首相高市早苗在車內揮手致意。路透社

熟悉網路輿論的科技線記者井上俊幸認為，關鍵在於「高市玩真的」，在年輕選民看來，高市認真投入政治，是貨真價實的政治家，這種印象也與高市的經歷有關，今年1月，日韓領袖峰會於奈良舉行，高市與南韓總統李在明合奏打鼓，由於她大學期間有玩重金屬樂團，與其他「擺拍」博眼球的政治人物相較，「她連打鼓的興趣，都是認真投入的。」

分析指出，另一個重點是高市較少出席應酬聚會，日本政界向來存在「料亭政治」的文化，政治與商界大老在餐廳包廂中交換情報，把酒言歡之際，展開各種利益交換，《朝日新聞》去年12月曾刊出一篇文章，點名高市「與官邸之外的交流甚少，情報蒐集沒問題嗎？」據悉，高市向來喜歡獨自閱讀，甚至連自民黨副總裁麻生太郎，都曾建議她，多與國會對策委員會成員餐敘。

政界高層擔憂的應酬問題，卻是年輕人認同高市的理由，井上說明：「年輕選民認為，首相如果頻繁與財界人士，在高級餐廳聚會，是永田町（日本政治中樞）的舊時代政治象徵，不去應酬的高市，反而打破了『老舊惡習』。」

2026年1月31日，日本首相、自民黨總裁高市早苗在神奈川縣川崎市參加自家候選人的造勢活動時，向在場的支持者揮手致意。共同社/路透社

評論指出，高市的聲勢能否維持到投票日（2/8），不到最後關頭，沒人能說得準，第一，過去長期與自民黨結盟、近期卻分道揚鑣的公明黨，幾乎在每個小選區，都有1至2萬票，這些過去支持執政聯盟的選民，是否願意投給自民黨仍是未知數。

第二，依過去經驗來看，公明黨通常在選戰中後段，才會全面動員，因此越靠近投票日，自民黨得維持更高的警覺；第三，日本新興右翼小黨「參政黨」這次在小選區，推出約180名候選人，預計瓜分自民黨部分選票。自民黨如何維持選民對高市的信賴，並持續將這股支持轉化到其他候選人？在野黨是否有機會奮起直追？日本選民的判斷即將揭曉。

