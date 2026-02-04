SANA拜託你了！日本大選高市旋風有多狂 她的奈良地盤竟「無戰事」
日本將於2月8日舉行眾議院改選，在競選最後階段，日本首相高市早苗到各地助選，現場人山人海，支持者大喊「SANA（高市的暱稱）拜託妳了！」顯示高市的非凡領袖魅力，不僅各大日媒民調看好，連她的穿搭、吃過的食物，都成為熱賣商品，此外，高市的選區「奈良2區」選前一片靜悄悄，主要在野黨均未推出候選人，看似沒人敢應戰高市，即便自民黨仍有包袱與隱憂，廣大支持者相信「只要是高市，就會有希望」。
從香檳金鞋到蝦餅全賣爆 「高市」已成時尚代名詞
日本首相高市早苗1月23日解散眾議院，2月8日將舉行改選，短短16天的選戰過程中，高市前往各選區助選，所到之處人頭攢動，據日媒「Aera Digital」報導，週日（2/1）傍晚，高市現身名古屋市愛知第4選區，站在一家百貨賣場前，群眾爆出歡呼聲：「SANA」、「拜託妳了！」高市早苗的日文發音為Takaichi Sanae，支持者暱稱為SANA。
近日正值日本嚴冬，賣車前的停車場卻擠得水洩不通，目測現場群眾破千人，以日本長期以來的「政治冷感」社會氛圍來說，政治人物能有如此高人氣，相當罕見，一名地方議員透露：「在這個選區，從來沒看過這麼多支持者聚集，簡直是『高市旋風』。」
日本各大媒體近來公布的民調，全部看好自民黨具優勢，《讀賣新聞》、《日經新聞》與《每日新聞》，均寫道「自民黨有望單獨取得過半席次」，《朝日新聞》預測「自民黨與日本維新會（執政聯盟），有望超過300席」，甚至指出自民黨可能拿下292席，如果照該結果，與自民黨解散時的190席相比，該黨將直接跨越「穩定多數」門檻（243席），進入「絕對穩定多數」（261席）的地位。
據日媒「Daily Online」報導，除了民調一片看好，高市也掀起「SANA活」（高市時尚風潮）的商品熱賣潮，她在競選期間穿的香檳金色健走鞋，在社群媒體上受到討論，這雙鞋由運動用品店Kobeya（コーベヤ）推出，業者受訪表示，因為高市熱潮，鞋子的網路銷量提升到原本的兩倍。
高市首相のスニーカーは日本の老舗ブランドのミズノ
「日本列島を、強く豊かに」から安定にブレずに日本ブランドを愛用する総理
シューズの詳細はここから👇
🔗 https://t.co/qF4OxM0Je5
ちなみにミズノの
漢字表記は美津濃だって初めて知った https://t.co/l2ymwhl89Y pic.twitter.com/KphUDJwOvY
— treasure trove (@treasuretrov4) January 31, 2026
據日媒「All About」報導，1月5日，高市前往伊勢神宮參拜途中，手上拿著一包蝦餅「名古屋天麩羅」，也成為矚目焦點，這款蝦餅來自名古屋的坂角總本舖，原本不是店家主力商品，如今銷量衝到平常的10倍。
奈良地盤「無戰事」 在野黨兩手一攤：總不能強迫參選
據日媒《集英社》報導，高市的高人氣，讓她在自己的選區「奈良2區」，幾乎沒有任何挑戰者出現，在這次選戰中，奈良2區除了高市之外，只有一名共產黨的候選人，主要在野黨如立憲民主黨、公明黨、立憲與公明成立的「中道改革聯合」，均未推出候選人，當地幾乎感受不到選戰氣氛。
2月1日，唯一挑戰高市的共產黨候選人池田英子，在街頭拿著麥克風宣講，但現場一片冷清，連發出噓聲的人都沒有。駛過高市競選辦公室的一名計程車司機笑說：「有必要設立競選辦公室嗎？結果不是早就知道了？」政界人士則透露，由於高市在該選區「穩贏」，她甚至有意拿下史無前例的20萬票。
「中道改革聯合」的選舉對策委員長馬淵澄夫，被問到為何在野黨不在高市選區推出候選人，直接表示：「我們找不到候選人，如果沒有人有意願，我們也沒辦法，總不能強迫別人參選，我們能做的都做了，還是找不到人。」
在高市人氣水漲船高的情況下，主要在野黨加強輿論攻勢，卻總是打不到選民的心，本月1日，原定在日本放送協會（NHK）舉行的黨魁辯論會，高市臨時宣布，由於與支持者握手時，手部遭用力拉扯而受傷，改由自民黨政調會長田村憲久代為出席，在野黨齊轟高市「落跑」，令和新選組代表大石晃子更批評她「厚顏無恥」。
不過，網路風向倒向高市，網友同情高市的傷勢，演員黑澤年雄聲援表示，自己在表演時也遇過粉絲用力握手，「那種疼痛，對於沒經歷過的人，是不會懂的。」而代替高市上場辯論的田村憲久，是TBS電視台美女主播田村真子的父親，社群媒體上反應頗佳：「是田村真子的爸爸耶」、「臨時上場，卻表現不錯。」
這個女首相玩真的！ 年輕人狂讚「打破惡習」
為何高市可以贏得選民的心？政治評論員田村重信分析，與前首相石破茂相比，兩人最大的差別不是政策，而是「樂觀開朗」的形象，「在石破茂時期，自民黨連續在2024年眾議院選舉、2025年參議院選舉落敗，高市首相上任後，即便仍有政治獻金、統一教等醜聞，但這些都被高市的陽光正面形象蓋過去了，就連最受批評的物價上漲問題，大家也覺得『只要是高市，就會有希望』。」
據日媒「Daily 新潮」報導，在高市的支持者當中，最突出的就是年輕人，在18至29歲的選民中，高市支持率高達92.4%，過去石破茂的青年支持率僅40%，呈明顯對比。
熟悉網路輿論的科技線記者井上俊幸認為，關鍵在於「高市玩真的」，在年輕選民看來，高市認真投入政治，是貨真價實的政治家，這種印象也與高市的經歷有關，今年1月，日韓領袖峰會於奈良舉行，高市與南韓總統李在明合奏打鼓，由於她大學期間有玩重金屬樂團，與其他「擺拍」博眼球的政治人物相較，「她連打鼓的興趣，都是認真投入的。」
分析指出，另一個重點是高市較少出席應酬聚會，日本政界向來存在「料亭政治」的文化，政治與商界大老在餐廳包廂中交換情報，把酒言歡之際，展開各種利益交換，《朝日新聞》去年12月曾刊出一篇文章，點名高市「與官邸之外的交流甚少，情報蒐集沒問題嗎？」據悉，高市向來喜歡獨自閱讀，甚至連自民黨副總裁麻生太郎，都曾建議她，多與國會對策委員會成員餐敘。
政界高層擔憂的應酬問題，卻是年輕人認同高市的理由，井上說明：「年輕選民認為，首相如果頻繁與財界人士，在高級餐廳聚會，是永田町（日本政治中樞）的舊時代政治象徵，不去應酬的高市，反而打破了『老舊惡習』。」
評論指出，高市的聲勢能否維持到投票日（2/8），不到最後關頭，沒人能說得準，第一，過去長期與自民黨結盟、近期卻分道揚鑣的公明黨，幾乎在每個小選區，都有1至2萬票，這些過去支持執政聯盟的選民，是否願意投給自民黨仍是未知數。
第二，依過去經驗來看，公明黨通常在選戰中後段，才會全面動員，因此越靠近投票日，自民黨得維持更高的警覺；第三，日本新興右翼小黨「參政黨」這次在小選區，推出約180名候選人，預計瓜分自民黨部分選票。自民黨如何維持選民對高市的信賴，並持續將這股支持轉化到其他候選人？在野黨是否有機會奮起直追？日本選民的判斷即將揭曉。
更多太報報導
日本政壇馬不停蹄！共同社：18日召開特別國會選舉新首相
高市澄清「未鼓吹日圓貶值」 激勵日股噴漲2千點再創新高
日本暴雪帶走30條人命 寒流週末再發威、恐影響眾院選情
其他人也在看
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
不只黃仁勳 「這個人」也讚華為：只落後短短一步
英特爾行政總裁陳立武表示，近期在招聘晶片設計師時，驚訝得悉中國華為已招攬約100名頂尖設計師，並認為華為只落後短短一步，稍微不注意，很可能被迎頭趕上。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。