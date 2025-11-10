SanDisk狂飆15％ 群聯創新高 專家：記憶體處於極度賣方市場





全球記憶體產業正掀起結構性變革，短短一天內包括SanDisk、創見（Transcend）與群聯（Phison）等重量級記憶體廠法說會接連登場，根據臉書粉專「萬鈞法人視野」分享三廠法說會的重點，詳述從上游晶片供給到中游模組與控制器生態，清晰勾勒出記憶體市場正從「價格循環」邁向「能力競賽」的新階段。

「萬鈞法人視野」發文表示，SanDisk法說會的核心訊息十分明確，即是NAND 市場已正式進入結構性供給不足，公司管理層指出，NAND需求自2024年下半年起持續超過供應，預計缺口將延續至2026年底以後。

根據其預測，2025年整體NAND bit成長大約8%，2026年增幅為17%，但資料中心需求年增率卻從20%飆升至40%，供需曲線出現明顯脫鉤，帶動價格與毛利率上行。

SanDisk表示，後續成長不靠擴廠，而是透過技術節點轉換提升產出，最新世代BiCS8已占出貨位元15%，年底前將成為主力，預期可提升效能與良率，同時控制資本支出。

值得一提的是，資料中心將於2026年超越消費市場，成為NAND最大應用領域，SanDisk正與5家超大型雲端業者進行QLC 128TB SSD認證，QLC滲透率預計由20%提升至40%，同時CSP客戶開始主動簽署多季度甚至多年合約，凸顯供應端議價權回歸原廠，公司因此將毛利率指引上修至41~43%。

「萬鈞法人視野」提到，創見（Transcend）在法說會中揭露另一個市場現象，即是舊世代DRAM正在變成稀缺資產，隨著三星、SK 海力士、美光等上游廠商將重心轉向HBM與先進製程，DDR3幾乎全面停產，DDR4線體亦持續縮減，預期2027年前後將逐步EOL（停產）。

創見早於上游宣告停產前，即鎖定長期採購與安全庫存，確保DDR3、DDR4的穩定供應，此舉讓公司在市場缺料時仍能穩定交貨，第三季毛利率衝上45%，創十年新高。

由於創見主攻工控、醫療、交通等嵌入式市場，客戶重視長期供應穩定而非短期價格波，而該公司強調賣的不是現貨，而是交期的保證。

至於產品結構方面，DDR4仍占六至七成營收，DDR5雖逐步導入但滲透率仍低，對此創見表示，2027年前DDR4將維持市場主流，至於NAND部分雖報價連月上漲，公司仍採「量比價重要」策略，寧可維持供應穩定，也不追逐短線利差。

根據「萬鈞法人視野」分享，群聯將焦點放在「升級」與「技術價值再定義」，該公司指出AI 應用帶來的不僅是容量需求暴增，更重塑資料傳輸速度與延遲的標準。

本季群聯控制器出貨季增72%、年增380%，主因是PCIe Gen5 SSD大量導入，其產品已打入四家主要NAND原廠供應鏈，顯示台灣控制器業者首度進入原廠合作核心，此外群聯PCIe Gen6控制器已於10月完成tape-out，預計明年第三季送樣；retimer市佔率超過60%，redriver也通過美系CSP認證，全面布局「通道升級」鏈條。

群聯同時推出aiDAPTIV+平台，可讓一般PC透過軟體升級成AI PC，已獲得25所大學採用並與Intel、AMD合作，象徵群聯正從「控制器製造商」轉型為「AI 儲存解決方案供應商」。

「萬鈞法人視野」總結表示，觀察上述三場法說會能發現，業界共識逐漸浮，即是記憶體市場進入結構性賣方時代，上游 SanDisk展現NAND長期供給瓶頸，中游創見以長約策略鞏固舊世代DRAM優勢，下游群聯則以技術升級切入AI儲存通道．這三家公司分別代表供應鏈三個關鍵重點如下：

SanDisk：供給受限 + AI 驅動需求 → 毛利結構上行。

創見：舊世代稀缺化 + 長約服務 → 穩定現金流與定價權。

群聯：通道升級 + 軟硬整合 → 技術價值取代原料價格。

該粉專提醒，記憶體產業正邁入「新型供應鏈契約化時代」，也就是上游不擴產、價格中樞上移，中游透過技術與供應控制創造附加價值，下游客戶則以長約鎖料確保交期，未來風險在於如果上游調整產能配置，或是中國替代供應成熟快於預期，現階段的稀缺紅利恐面臨挑戰。

