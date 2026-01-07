Sandisk發表全新SSD品牌「SANDISK Optimus」 揭三新產品線
記者李鴻典／台北報導
Sandisk 於美國消費電子展（CES® 2026）宣布將旗下內接式 SSD 系列正式更名為 SANDISK Optimus™。Sandisk說，此產品陣容長期深受遊戲玩家、創作者及專業人士青睞，全新的品牌形象體現 Sandisk 對極致效能與頂尖技術的追求，以及在快閃記憶體領域備受市場肯定與信任的傳承。陣容強大的 SANDISK Optimus™ 內接式儲存解決方案共涵蓋三款產品線：SANDISK Optimus™、SANDISK Optimus™ GX 與 SANDISK Optimus™ GX PRO。
Sandisk 說明，SANDISK Optimus™ 採用嶄新的包裝與產品設計，靈感源自公司一貫的創新精神與指標性品牌元素。推出此全新品牌為 Sandisk 的未來成長開闢了更多可能，隨著產品線持續擴展，也將更全面滿足遊戲玩家、創作者與專業人士的需求。全新設計融合 Sandisk 開創性的品牌基因與使用者導向的創新理念，儘管 SANDISK Optimus 在視覺風格上大膽突破，其產品組合仍承襲 Sandisk 長久以來的卓越品質與可靠性，這些特質正是形塑品牌在快閃記憶體創新中悠久傳承的根基。
Sandisk 全球消費品牌與數位行銷副總裁 Heidi Arkinstall 表示：「SANDISK Optimus™ 這個品牌重新詮釋了效能的定義，以滿足消費者的各種需求。我們的產品布局跨足多元領域，這次的更名讓消費者能夠更輕鬆地找到貼合自身需求的解決方案。」
SANDISK Optimus™ 產品組合透過明確的產品線劃分，讓消費者能更直觀地掌握產品效能分級，並依需求選擇最理想的產品：
SANDISK Optimus™ 產品線
以基準測試效能表現為設計核心，專為追求更快、更流暢運算體驗的內容創作者所打造，兼顧速度表現與價格優勢。原產品線名稱為 WD Blue®，包含 WD Blue SN5100 NVMe™ SSD。
SANDISK Optimus™ GX 產品線
解鎖電競無限可能，滿足玩家對極速載入、海量儲存空間與高能源效率的需求。此系列先前以 WD_BLACK™ 品牌推出，包含 WD_BLACK SN7100 NVMe SSD。
SANDISK Optimus™ GX PRO 產品線
SANDISK Optimus™ 產品組合中的旗艦款，SANDISK Optimus™ GX PRO 象徵效能巔峰。此系列結合最頂尖的儲存技術與更高容量配置，專為追求最新技術突破與極致效能的開發者、專業人士及玩家所設計，是組建 AI PC、工作站或高階電腦的理想首選。原品牌名稱為 WD_BLACK™，包含 WD_BLACK SN8100 NVMe SSD。
Sandisk 客戶端產品管理副總裁 Anil Moolchandani 表示：「全球數百萬使用者都熟悉並信賴我們的內接式硬碟，而全新的 SANDISK Optimus 品牌也完美契合我們產品組合的強大實力。這一系列內接式 SSD 產品專為開發者工作流程與電競環境打造，滿足專業人士、玩家及專業級消費者（Prosumer）的使用需求。」
WD_BLACK™ 和 WD Blue® 品牌自即日起正式更名為 SANDISK Optimus™。採用全新品牌設計的產品預計於 2026 年上半年陸續於全球指定零售通路上架，提供購買、預購或到貨通知等服務。
