SanDisk股價飆漲1500%！阮慕驊曝「超級盈利周期」來了：毛利率爆發式擴張

記憶體受惠於AI產業強大需求，爆發史上最大缺貨與漲價潮，儲存大廠SanDisk財報表現不僅遠超華爾街預期，股價更迎來逾1500%的年漲幅。對此，財經專家阮慕驊直言，Sandisk不只被機構大幅調升目標價，毛利率更爆發式擴張，代表公司正進入「超級盈利周期」。

阮慕驊在臉書發文表示，強勁財報後，伯恩斯坦分析師紐曼（Mark C. Newman）將SanDisk目標價，從580美元大幅上調至1000美元，上調幅度達72%。

​阮慕驊指出，激進的目標價基於該機構對公司2027財年每股收益90.96美元的預測，對應本益比僅為11倍。

阮慕驊提到，​更引人注目的是，分析師預計該公司2027財年，自由現金流將達到138億美元，對應EV/FCF估值倍數僅為10.3倍，較市場共識預期高出195%。

​阮慕驊分析，對投資者而言，關鍵看點在於SanDisk毛利率的爆發式擴張，二季度Non-GAAP（非通用會計準則）毛利率已達52.1%，遠超市場預期的42%，而三季度指引更是高達65-67%，這意味著公司正進入超級盈利周期。

