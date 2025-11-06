Sandisk 稍早宣布，推出號稱「全球最小的 1TB USB-C 隨身碟」——Sandisk Extreme Fit USB-C Flash Drive。此款隨身碟主打極度小巧、低調的外型設計，插入 USB-C 連接埠後幾乎與裝置機身齊平，專為需要在輕薄筆電或平板上擴充容量，又不想犧牲行動便利性的專業人士、學生與一般使用者所打造。

Sandisk推出Extreme Fit USB-C隨身碟，標榜全球最小、1TB容量、400MB/s讀取

鎖定行動工作者，採「可長時間連接」設計

隨著具備 USB-C 的輕薄筆電與平板成為行動辦公與數位學習的主流，使用者對於儲存方案的輕巧性要求也日益提升。Sandisk Extreme Fit USB-C 的設計核心便是「隨插即用且可長時間連接」(plug-and-stay)。其低調的外觀讓隨身碟插上裝置後不易因碰撞或收納而造成阻礙，適合在會議間移動、通勤或上課途中持續連接使用。

讀取速度 400MB/s，支援 Sandisk Memory Zone 備份

在效能方面，Sandisk Extreme Fit USB-C 隨身碟支援高速傳輸，128GB 至 1TB 容量版本的最高讀取速度可達 400MB/s (64GB 版本則為 300MB/s)，可迅速完成內容傳輸。

軟體方面，使用者也可搭配適用於 Windows 與 Mac 裝置的 Sandisk Memory Zone 應用程式，輕鬆管理、備份或還原檔案。

上市資訊

Sandisk Extreme Fit USB-C 隨身碟即日起已在台上市，可透過 PChome、momo 購物網及蝦皮官方旗艦館等指定零售商平台選購。

各容量建議售價如下：

• 64GB： 新台幣 329 元

• 128GB： 新台幣 499 元

• 256GB： 新台幣 859 元

• 512GB： 新台幣 1599 元

• 1TB： 新台幣 2999 元

