在拉斯維加斯展開的CES 2026展會上，Sandisk宣布重大的品牌策略調整。為了讓消費者更直觀地選擇適合自己的儲存產品，Sandisk宣布推出全新的「SANDISK Optimus」品牌，並且將其備受好評的內接式SSD產品線進行整合與更名。

Sandisk重整SSD戰線、推出「Optimus」子品牌，WD_BLACK與WD Blue系列將走入歷史？

這意味過去玩家們熟悉的WD_BLACK電競系列，以及主流的WD Blue NVMe SSD系列，將逐步過渡，並且整合至全新的SANDISK Optimus品牌傘下。

三大系列：從創作者到硬派玩家全覆蓋

Sandisk表示，這次的品牌重塑是為了「性能分級」更直觀，讓消費者一眼就能看出哪款產品適合自己。全新的SANDISK Optimus家族將細分為三個等級：

• SANDISK Optimus (標準版)：

前身：對應原有的WD Blue系列 (如WD Blue SN5100 NVMe SSD)。

定位：專為內容創作者與追求比傳統硬碟更快速度的主流用戶設計，強調在效能與價格之間取得平衡，提供流暢的運算體驗。

• SANDISK Optimus GX (電競版)：

前身：對應原有的WD_BLACK中階系列 (如WD_BLACK SN7100 NVMe SSD)。

定位：鎖定主流遊戲玩家，強調「遊戲無界限」，提供閃電般的載入速度與更高的電源效率，滿足長時間遊玩的需求。

• SANDISK Optimus GX PRO (旗艦版)：

前身：對應原有的WD_BLACK旗艦系列 (如WD_BLACK SN8100 NVMe SSD)。

定位：這是Optimus家族的效能頂點，專為開發者、專業人士及追求極致的硬派玩家打造。Sandisk特別強調此系列適合用於建構AI PC、工作站或頂級遊戲主機，結合最先進的儲存技術與超大容量。

全新包裝設計，預計上半年開賣

隨著品牌更名，Sandisk也將啟用全新的產品包裝與設計語言，強調創新與品牌辨識度。Sandisk全球消費者品牌副總裁Heidi Arkinstall表示：「SANDISK Optimus品牌重新定義了效能對消費者的意義，透過這次改變，我們讓消費者更容易找到符合需求的解決方案」。

目前官方規劃，採用全新品牌識別的SANDISK Optimus系列產品將於2026年上半年陸續在全球特定通路上市。

分析觀點：整合資源，回歸「Sandisk」金字招牌

過去Western Digital集團旗下同時擁有SanDisk (主打外接、記憶卡) 與WD (主打內接、HDD、NAS) 品牌，雖然WD_BLACK在電競圈已經建立不錯口碑，但對於一般大眾而言，品牌定位有時稍顯重疊或混亂。

此次將消費級SSD全面收歸至Sandisk品牌之下，並且以Optimus作為新識別，除了能集中行銷資源，也顯示集團有意強化「Sandisk」在快閃記憶體領域的「老字號」專業形象。特別是將WD_BLACK的高階技術 (如SN8100)轉化為Optimus GX PRO，並且特別點出對應AI PC需求，顯示Sandisk正準備以更清晰的產品線迎接下一波換機潮。

只是對於習慣「黑標 (Black)」等於高效能的老玩家來說，可能需要一點時間來適應「Optimus GX」這個新名字了。

