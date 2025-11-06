Sandra懷孕初期「血崩」以為寶寶被智能馬桶沖走崩潰痛哭

Sandra分享懷孕心路歷程。（圖／翻攝自sandralalala0302 IG）

44歲網紅Sandra（徐有潔）有「最紅英文老師」稱號，曾任交通部口譯官，也跨界主持與創業。她6日在IG分享懷孕心路歷程，透露自己在懷孕初期一度「血崩」，以為寶寶流掉，當場嚎啕大哭，所幸最後母子均安。

Sandra在IG發文分享，懷孕至今30周，身體變化讓她吃不消，也對未來充滿不安：「再兩個月就有寶寶了嗎？要自然產還是剖腹？我會是個好媽媽嗎？」她坦言心裡的焦慮遠比身體不適更難應付。她回憶，今年5月20日白天第一次聽到寶寶心跳聲時十分興奮，沒想到當晚卻突發大量出血。

Sandra驚恐表示：「雙腿之間熱熱的兩道液體沿著大腿流下來……趕快坐上馬桶，才剛確認是血，一大塊一大塊血塊就開始往下掉。」她當場嚇到全身發抖、尖叫，老公許傑克立刻衝過來。她表示原本想檢查血塊是否有孕囊，但還來不及動作，家中智能馬桶突然自動沖水，當下她崩潰大哭，情緒幾乎潰堤，一邊尖叫：「我的寶寶被沖掉了！」

兩人緊急注射黃體素，整夜不敢闔眼，啜泣著等天亮，隔天一早立刻回診。醫師照超音波時神情緊張，直到畫面出現胎兒心跳聲，全場才鬆一口氣。醫師也叮嚀這次「很幸運」，提醒絕不能掉以輕心，必須臥床靜養。Sandra也乖乖安胎十多天，只求安全留住寶寶。

如今懷孕已進入穩定期，Sandra感謝外界祝福，也感性對老公示愛：「早知道你這麼會照顧孕婦、又這麼期待當爸爸，我應該可以早個十年懷孕的。」最後，她以一句「深呼吸喔，一切都會迎刃而解的，爸爸媽媽愛你」作結，字字流露母愛與感恩。

