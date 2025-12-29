Sandra順利懷孕！洩「免疫媽媽」求子艱辛過程 打最後一針：變勇敢了
娛樂中心／蔡佩伶報導
主持人Sandra（徐有潔）2022年與老公許傑克結婚，去年補辦婚禮後，今年7月開心宣布懷孕喜訊，而她也在社群中分享身為「免疫媽媽」一路走來的辛苦歷程，坦言隨著最後一支肝素施打完畢：「我的免疫之路似乎來到了尾聲」。
Sandra因為是「免疫媽媽」，所以懷孕後也施打肝素來降低排斥，而今（29日）Sandra透露已經施打了最後一針，坦言未來也許還有其他需要面對的事情，不過經歷過這趟天天打針的辛苦過程，「我好像變勇敢了」，最後，她也替所有還在試管或是免疫路途中努力的媽媽們加油打氣。
貼文曝光之後，引來許多同為「免疫媽媽」的網友留言，感慨表示「抱到小孩真的一切都值得」、「真的辛苦了，能體會這種感覺」。事實上，Sandra曾發文提過有多囊性卵巢症候群、子宮息肉，還屬於「免疫媽媽」體質，胚胎一旦著床就可能被自體免疫系統視為異物攻擊，讓懷孕過程更加艱難，因此在7月份得知胚胎順利著床，她也難掩心中的悸動，感動直呼：「謝謝自己沒有放棄」。
