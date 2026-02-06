SANDRO把巴黎時裝週搬進台北！婁峻碩、程予希搶先示範春夏造型，高級鬆弛感拉滿

（圖／品牌提供）

SANDRO2026春夏系列，直接把巴黎時裝週的精髓原裝搬來台北，選址松山文創園區極具指標性的文化空間「不只是圖書館」，在書香、建築線條與時裝語彙交錯之中，替春夏揭開一個既摩登又浪漫的開場。這次更邀請到男神婁峻碩與女神程予希同框站台，完美示範70 年代新摩登魅力。

（圖／品牌提供）





走進發表會現場，像是誤闖一座巴黎都會風格的生活場景。SANDRO 將2026 春夏男女裝系列，以巴黎時裝週原裝陳列方式完整呈現，服裝不只是掛在衣架上，而是自然地融入空間，像書本一樣被「閱讀」。在這樣的場域中，法式優雅顯得格外有說服力－＂不張揚、卻處處是細節＂。

（圖／品牌提供）





婁峻碩以米色針織外套搭配灰色Polo上衣，下身選擇白色休閒褲，整體色調溫潤柔和，像一杯順口的拿鐵，低調卻耐看。他也分享自己平時就偏好這類舒服、好搭、卻充滿時髦鬆弛感的風格。

（圖／品牌提供）





程予希則展現截然不同的風格張力。她選擇黑白印花長洋裝，外搭黑色短版皮衣，線條貼合身形，女人味瞬間拉滿。她笑說今天的造型比較貼合曲線，有種性感女人味，在柔美與率性之間取得剛剛好的平衡。

（圖／品牌提供）

SANDRO2026 春夏系列以70年代為靈感核心，將自由精神與當代都會節奏重新混搭。俐落剪裁、輕盈布料與層次搭配，讓服裝能在日常與正式之間自由切換。無論是上班、約會，還是週末城市漫遊，都能找到對應的穿搭解法。

（圖／品牌提供）





選在「不只是圖書館」發表，也為整場活動多添了一層文化意義。書籍、空間與服裝在同一個場域中對話，讓時尚不再只是視覺刺激，而是一種生活態度的延伸，在日常裡，把優雅與個性穿成自我風格！

（圖／品牌提供）





