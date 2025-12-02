SANDRO、GU、COS 三大新店登場！信義A13、西門町、大阪大丸最新必逛清單一次看

（圖／品牌提供）

年底時尚版圖迎來最精彩的一波！台北信義、西門町一路到日本大阪，本週三大重磅品牌同步揭開全新據點，不只開店，更以風格宣示品牌新時代──從法式輕奢的細膩品味，到自由潮流的多元共融，再延伸至極簡永續的空間哲學。無論你是城市生活玩家、潮流愛好者，或是極簡控，本篇一次帶你直擊三家「必朝聖新店」，準備把下一站逛街清單收藏起來！

【新店 1】SANDRO期間限定店進駐遠百信義 A13：法式輕奢的都會優雅全面釋放

法國靈活奢侈品牌 SANDRO 正式插旗台北遠百信義 A13！全新期間限定店延續品牌獨有的法式優雅與當代洗鍊風格，以柔和中性色調搭配金屬細節、天然石材與木質素材，營造精緻卻不過度張揚的巴黎氛圍。陳列以簡約有序的方式呈現秋冬服飾輪廓，強調布料質感與剪裁線條，讓每一位女性都能自在感受 SANDRO 的獨特生活美學。

（圖／品牌提供）

店內同步展出 2025 秋冬系列，從大衣、針織到經典法式套裝，完整呈現都會女性的多元樣貌。無論是日常穿搭或正式場合，都能在此找到貼近自身風格的輕奢單品。

（圖／品牌提供）

SANDRO 台北遠百信義 A13

地址：台北市信義區松仁路 58 號 1F 102-2

營業時間：週一～四、日 11:00–21:30；週五、六 11:00–22:00

【新店 2】GU 西門店盛大開幕！與 UNIQLO 打造雙品牌旗艦，潮流自由世代正式啟動

GU 宣告正式在西門町點亮全新時尚能量！GU 西門店 × UNIQLO 聯合店 於 11 月 21 日震撼登場，打造西區最潮新地標。此次開幕不只是新店亮相，更是 GU「Your Freedom」品牌精神的完整展現──讓每個人都能自由穿搭、勇敢表達自我。

（圖／品牌提供）

店內最大亮點莫過於 全台最大鞋履專區，一站網羅 GU 最強鞋款陣容，滿足年輕世代的潮流選擇。同時，GU 再度攜手超人氣插畫家 weiweiboy 可愛大王，以「戀愛自由」為創作靈感推出開幕限定贈品，透過溫柔畫風傳遞「愛無界線、擁抱多元」的理念。

（圖／品牌提供）

此外，開幕週更祭出限時優惠 $250 起，以及三大開幕驚喜活動：不限金額消費送限定徽章、滿額再送「兩用雙享杯飲料袋」、每日限定時段更可參加「寵粉轉轉樂」。只要實體或 APP 購買達標，還能抽萬元購物金，讓開幕週彷彿一場潮流嘉年華！

（圖／品牌提供）

【新店 3】COS 於大阪大丸百貨開設關西首店：極簡與工藝交織的沉靜美學空間

英倫極簡代表 COS 正式拓展日本版圖，在大阪大丸百貨開設關西首間店舖！由品牌內部空間設計團隊打造，新店以「深思熟慮、恆久適切、精緻洗練」為核心語彙，將材質、傢俱與動線融合成 COS 標誌性的沉穩美感。

（圖／品牌提供）

店鋪位於本館五樓，占地 103 平方公尺，以質地探索為主題，包括流線鋁製吊架呈現 2025 秋冬女裝，以義大利工藝打造的客製桌台成為視覺焦點，弧形牆面創造優雅流動感，竹材框架展示櫃提升空間的自然靜謐。空間內的傢俱更體現永續與工藝交會，美學控一定會愛上——包括丹麥 HAY 單椅、NORR11 手工椅凳、紐西蘭 Offset 邊桌，以及 Helle Mardahl 的糖果色壁燈，為整體空間注入柔和暖意。

（圖／品牌提供）

COS 大丸百貨 心齋橋店

地址：大阪市中央區心齋橋筋 1 丁目 7−1 本館 5 樓

營業時間：10:00–20:00

