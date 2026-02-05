Sandy代班告一段落？B2曬照「後會有期」 小S年後回歸掀揣測

小S與派翠克憑節目《小姐不熙娣》，獲第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎。（郭吉銓攝）

女星小S（徐熙娣）去年2月痛失姊姊大S（徐熙媛）後，情緒備受關注，隨即宣布全面停工，並向主持的節目《小姐不熙娣》請假半年，至今仍未正式回歸螢光幕。節目主持棒暫由女星Sandy（吳姍儒）接手代班。不過，小S是否即將在年後重返主持崗位，近日似乎再度露出端倪。

《小姐不熙娣》製作人B2今（5日）在Instagram限時動態，B2曬出與節目固定班底派翠克的合影，手中拿著紅包袋，寫下：「今年辛苦啦！！繼續一起努力」；與Sandy的合照中，兩人手中拿著包裝精緻的紀念品，包裝上以醒目紅字寫著「後會有期」，畫面格外引人注目。

《小姐不熙娣》製作人B2，曬出和派翠克、Sandy的合照。（圖／翻攝自 IG@b2_studio）

B2則是向Sandy致謝，表示：「謝謝珊迪，合作愉快喔～」，意外引發外界無限聯想，被不少粉絲解讀為「代班階段即將告一段落」，字句耐人尋味，不少網友猜測「是不是在暗示小S要回來了」。

大S於去年2月2日在日本東京病逝，消息震撼演藝圈。丈夫具俊曄、小S（徐熙娣）與S媽黃春梅等家人，在金寶山為大S舉行逝世一周年紀念雕像揭幕儀式，已於本月2日圓滿完成，隨著重要紀念日告一段落，小S接下來的動向，自然成為外界關注焦點。

