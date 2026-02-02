Sandy吳姍儒深夜癱軟淚崩！吐「人生像台積電」內耗心聲：接下來怎麼辦

記者陳宣如／綜合報導

女星Sandy（吳姍儒）昨晚（1日）在社群平台罕見分享了她的私密心境，透露自己在深夜獨處時，竟「邊洗澡邊落淚」，陷入長時間的情緒內耗，讓不少粉絲意外看到她平日光鮮亮麗形象背後，也有難以言說的脆弱一面。

Sandy深夜在社群平台吐露心聲。（圖／翻攝自IG @sandywis）

Sandy在貼文中描述，1日晚間9點家人入睡後，家中喧鬧聲終於平息，她整個人癱軟在屬於自己的小角落，卻無法忽視剛剛邊洗澡邊掉下的淚水。她寫道：「我沒事，而且其實還蠻好的，只是邊聽podcast邊倏地感受到自己的擔憂與日常中的無力。」她坦承，這種獨處時刻容易讓她陷入過度自省，到了內耗的地步，甚至感到「索然無味、傷筋動骨」，然而即便思緒不停糾結，想說的話卻一個字都擠不出聲，總覺得自己還能做得更好。

Sandy將人生比喻作台積電。（圖／翻攝自IG @sandywis）

儘管如此，Sandy仍嘗試以正向角度看待生活的不確定性。她認為，動盪並非失控，而是航行途中自然發生的現象，「我們選擇與之共舞，不只是共存，更不只是相關。我們與之相連，擺盪的力道大了，我們難免懷疑，可是要跟那個豐沛的魂說，妳放心，我會把妳好好地抬起來。」

Sandy形容人生的挑戰如季節性的雨水，雖然黏膩冰冷，但也帶來滋潤與清新，並對自己喊話：「因為妳一直在成長，所以每一次的感受都不太一樣。」她同時將生命的波動比喻為台積電，「漲漲跌跌終究是往上」，提醒自己，每一次檢視與微調的過程，都是理解自身、追求更好狀態的一部分。

Sandy向自我喊話，提醒自己一直在成長。（圖／翻攝自IG @sandywis）

Sandy也坦言，自己專注的議題多集中在AI、教育、健康與心理領域，對登山、極限運動或模型等興趣則不熟悉，這也讓她時常陷入各種「該怎麼辦、接下來該怎麼處理」的思緒中。

在貼文結尾，她分享了自我療癒的方法，表示正努力與內心對話，希望以自己的意念引導失控的現況，使未來如自己所期望般發展。她也坦言，雖然這聽起來玄妙，但依照她閱讀的書籍，這種方式可能反而是最科學的方法，並寫下：「科學的盡頭是玄學，文字真的不會背叛妳，真的。」

