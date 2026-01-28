Sandy曬火辣深V照！低胸包不住「渾圓半球炸出」曲線全現形

記者林汝珊／台北報導

Sandy深夜曬辣照。（圖／翻攝自IG）

Sandy（吳姍儒）近日突在社群曬出美照，罕見以性感造型亮相，深V低胸設計，讓她渾圓半球呼之欲出，立刻引發網友熱烈關注，短時間內就吸引上千人按讚朝聖。

Sandy低胸深V。（圖／翻攝自IG）

照片中，Sandy身穿酒紅色天鵝絨西裝套裝，剪裁俐落、布料在燈光下隱約閃耀細緻光澤，整體風格低調卻不失奢華感。西裝內的黑色小可愛，低胸深V，露出深邃事業線，豐滿上圍相當火辣，搭配紅唇妝容，展現成熟又自信的優雅氣場。

吳姍儒與老公王陽開於 2022 年 1 月登記結婚，2023 年 3 月 21 日迎來長子「小初一」，隔年生下第二胎「蒔五」。近日被問到第三胎計畫，她則苦笑說「目前先這樣」，坦言體力上無法負荷。

