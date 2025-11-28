Sandy產後回春爆乳現身！大讚許瑋甯「21世紀最好看新娘」 老公超緊張

記者趙浩雲／台北報導

Sandy帶老公「王先生」現身許瑋甯與邱澤婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

邱澤、許瑋甯登記四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，Sandy（吳姍儒）帶著老公一起現身，他們說這次的緊張跟上次的緊張感覺不同，老公也笑說結婚4年之後覺得很滿意。

Sandy與老公「王先生」一同現身，她黑色禮服爆乳登場，產後的她鮮少以大尺度現身，「王先生」難掩緊張，說很少在這麼多人的鏡頭前公開現身，Sandy說上一次踏入文華東方是在結婚的時候了，「這次的緊張跟上次的緊張是不一樣的」。

Sandy老公「王先生」大讚對婚姻很滿意。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

被問到對婚姻是否滿意，「王先生」說「我很滿意ㄝ很享受婚姻生活當中的每一刻」，最滿意老婆「讓我成為最好的人」，兩人來參加婚禮，小孩給保母照顧 ，Sandy更大讚「21世紀沒看過這麼好看的新娘」，至於生子進度，他們笑說現在已經不太想第三胎了。

