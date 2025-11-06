Sandy畢業典禮「驚見吳宗憲上台頒獎」 視網膜首當評審遭改名「白內障」

《Talk Talk秀台語》由金鐘主持人視網膜初登評審席，氣場全開先下馬威。公視台語台提供

浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒聯手主持，評審長由「台語大師」許效舜領軍，搭配黃豪平加入評審團陣容，《Talk Talk秀台語》第二季本週五（7日）邀請視網膜擔任節目評審。

本週主題「家己的煩惱家己清」，提到家中讓人煩惱的成員，Sandy忍不住抱怨爸爸吳宗憲總因為天馬行空的新創意、出乎意料的舉動讓大家招架不住。她提到，她國中三年都未向任何同學透露爸爸就是吳宗憲，直到吳宗憲無預警出現在畢業典禮上，「我上台時就看到我爸站在頒獎台上，說要頒發畢業證書給我，當時校長甚至還站在他的身後」，直呼很彆扭。浩子也說，有次帶兒子上學，同學們看到他時都興奮地問兒子「浩子是你爸爸嗎？」沒想到害羞的兒子居然當眾否認，說：「沒有！他是我叔叔」，讓他相當錯愕。

Sandy（左起）、呂文婉、視網膜、浩子。呂文婉口誤喊視網膜爲「白內障」引發全場爆笑。公視台語台提供

曾擔綱金鐘獎典禮主持人的視網膜初次擔任節目評審，登場就先給當集參賽者們下馬威，表示自己絕對不會為了別人的「面子」而假笑，要參賽者們都拿出實力，如果做不到就別怪他不客氣。自稱是被新聞爆料而耽誤到成為歌手的呂文婉，一開口就是爆點，先是以「歹竹出好筍」稱讚Sandy比爸爸吳宗憲善良，接著卻叫錯視網膜名字，誤以為他叫做「白內障」，引發爆笑。

本週參賽者呂文婉 一開口就評吳宗憲父女成爲爆點。公視台語台提供



