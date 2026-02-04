Sandy罕曝低潮情緒！「邊洗澡邊落淚」靜下來就內耗

Sandy發文吐露心聲。（圖／翻攝自Sandy Instagram）





《東森綜合台》節目《小姐不熙娣》主持人Sandy（吳姍儒）2022年與王陽開結婚、育有1子1女；她日前罕見在社群吐露低潮情緒：「9點3個熟睡的人，家裡的喧鬧繽紛終於消停，我也癱在最近新找到的可以自己一個人的角落裡，始終難以不去瞅記憶裡剛剛邊洗澡邊落淚的自己。」

Sandy說自己沒事，只是在聽Podcast時感受到擔憂與日常中的無力：「還是會一靜下來就難以置信地自省，到了內耗的地步，索然無味，傷筋動骨。不停糾結，甚而說不出口，一個字都擠不出來。總覺得可以更好，該微調、改變，鐵定會更好吧？這就是內耗的部分了。」

廣告 廣告

Sandy認為，計較的節點要是有幸，就可以是岔出新芽的位置，但要壓力、要包裹、要時間並且不一定會成功：「再等等吧！我還是很努力在試著跟自己說話，用腦波讓失控的實況以我所宣告的未來來成為，聽起來超玄，但我看的書如果沒說錯，這可能是最科學的方法了。」



【更多東森娛樂報導】

●目睹老公「定位離家越來越遠」！Sandy崩潰接電話揭真相

●大S白色雕像曝光！SJ始源突現身 小S哽咽致詞惹鼻酸

●王柏傑、謝欣穎分手後同框 親密現身悼念大S

