Sandy自爆曾用定位APP抓老公行蹤 驚見「越走越遠」真相神反轉

Sandy坦言和老公交往期間，雙方曾有使用定位APP。（圖／翻攝自小姐不熙娣 YouTube）

藝人Sandy（吳姍儒）近日在節目《小姐不熙娣》中大方分享與老公交往時期的一段烏龍往事，坦言兩人曾使用定位APP確認彼此行蹤，沒想到卻因此上演一場讓她內心崩潰的「追蹤驚魂記」，最後真相曝光，更讓全場哭笑不得。

Sandy在節目中回憶，當時兩人仍在交往階段，某天老公外出喝酒後打電話報平安，表示自己「在計程車上面，已經快到家了」，Sandy也貼心回應，提醒對方注意安全，準備掛電話休息：「好，那差不多我也要睡覺了，安全就好」，電話那頭清楚聽到他向司機道謝、關車門，計程車駛離的聲響，讓Sandy放心下來。

廣告 廣告

沒想到掛斷電話後，Sandy隨手查看定位APP，卻赫然發現老公的定位標記，不但沒有停在住家附近，反而持續往反方向移動，距離越來越遠，讓她瞬間傻眼。眼看定位一路偏移，情緒也隨之陷入崩潰狀態，Sandy形容當下內心戲爆棚：「我就想說，他還要演這一段讓我知道他假裝回家嗎？然後我就很崩潰，接著我就一直看著那個定位越來越遠」。

正當Sandy在懷疑與糾結中掙扎時，電話再度響起，另一半語氣卻截然不同，聲音急促慌張，急忙解釋：「我剛剛在計程車上跟你講話，然後我下車的時候，我手機丟在車上了！我剛剛一路在追計程車！」，原來定位會不斷移動，是因為手機遺留在車上，老公則在街頭拚命追車。

更逗趣的是，當老公事後詢問Sandy剛剛是否有回撥電話？Sandy則心虛默默吞下內心懷疑的想法：「我不敢說，我剛剛那兩分鐘經歷了什麼恐怖的過程。」也慶幸老公過去是運動員「跑很快」，才能及時追上計程車，讓這場誤會最終平安落幕。節目播出後，這段真實又荒謬的經歷，也讓觀眾直呼既好笑又寫實。

更多中時新聞網報導

雙層巴士上國道 北基桃有望先行

曹楊台北巡演 門票開賣即秒殺

妮可基嫚救不回19年婚 心死斷開凱斯厄本