Sandy被問「好友王子介入粿粿婚姻」 曝「只知美國行1件事」

節目《小姐不熙娣》今（30日）舉辦「加薔版」記者會，歡迎薔薔加入主持行列，主持群Sandy吳姍儒、派翠克、薔薔3人從開場到結束都吵吵鬧鬧，令人期待「加薔版」節目將帶給觀眾更多樂趣。近日范姜彥豐爆料妻子粿粿外遇王子，王子好友Sandy與參加過《我愛黑澀會》的薔薔也被問及此事。

一聽到這話題，薔薔反應超大：「哎呀，我完全不認識。」自爆進節目大概一個月就收了，後來改口說大概一年節目就停了，一旁派翠克聽了開玩笑說：「那你可不可以先離開」，害怕薔薔加入後節目停播。薔薔補充道，自己算是邊緣人，不像其他《黑澀會》美眉一樣跟《棒棒堂》底迪有較多交集。直言跟王子八竿子打不著，時常出國、享樂的她更表示：「我哪有時間關注那些事，還在宿醉呢！」

另一方面，王子的好友Sandy表示，唯一知道的是「去美國時晏柔中懷孕」，這幾天也沒有跟他們聯絡，因為本身不愛聽八卦，所以直言：「不管有什麼我都不想知道。」薔薔幫腔說：「就是不知道、不知道。」Sandy說：「妳說妳那時候在《黑澀會》邊緣人吧？那個時期，我甚至就是個路人。」



