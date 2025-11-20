Sandy錄外景大遲到！崩潰視訊徐乃麟致歉 烏龍原因曝

Sandy錄影跑錯地點遲到40分鐘。（圖／翻攝自YouTube @小姐不熙娣）





Sandy（吳姍儒）近日在節目《小姐不熙娣》透露，某次自己主持外景節目時，邀請前輩徐乃麟擔任當天來賓，沒想到她卻意外遲到，直到40分鐘後才出現在原錄製現場，而徐乃麟已經替她主持好開場。

Sandy透露，當天徐乃麟帶著兒子徐新洋一同上她的外景節目，在出發前往拍攝地點時，她一上車就睡著了，完全沒有發現司機開錯地點，跑到同路名但不同區的地方，距離原錄製地點甚至要車程40分鐘，讓她直呼：「我真的是快瘋了」，急忙打給徐乃麟視訊致歉。

Sandy抵達後徐乃麟已經替她開場。（圖／翻攝自YouTube @小姐不熙娣）

等到Sandy到了錄製現場後，徐乃麟已經幫她主持開場，準備進入下個拍攝階段，讓她不好意思的一路道歉入場，豈料，徐乃麟卻以為是節目設計好的橋段，笑眯眯對他說：「我知道你們要整我，你們就是想要我生氣對不對？」讓Sandy趕緊澄清：「乃哥我們沒有要整你，就是走錯路了」，笑說直到今天為止他都以為是節目的橋段。



