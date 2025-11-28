Sandy開深V攜帥尪亮相！三胎計劃全說了 王陽明曝邱澤私訊

Sandy攜帥尪王先生出席邱澤婚禮。（圖／東森娛樂）





藝人邱澤與許瑋甯結婚4年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚宴，女星Sandy（吳姍儒）與老公王先生，及王陽明、蔡詩芸（Dizzo）夫妻檔一同現身，王先生罕見接受媒體訪問，曝光與Sandy的婚後生活。

Sandy這次帶著老公一同出席婚宴，笑說上次來到這裡就正好是上次自己辦婚宴，如今已經快4年了，「很奇妙的感覺，今天的緊張跟結婚那時候的緊張是不同的」，一旁的王先生被問及婚後生活是否還滿意，他則笑說：「很滿意，沒有怨言，老婆給了我很多支持，在婚姻裡我們很願意扶持成為更好的人」。

Sandy聽後馬上吐槽：「不可能沒有，不要說這種過度完美的話。」談及許瑋甯及邱澤，Sandy則直呼21世紀以來沒有看過這麼登對，這麼好看的新人。」祝福他們一切平安。她也透露剛剛特別在紅包袋寫下「不管怎樣都要相信美好會一直發生。」至於與老公三胎計劃，Sandy一臉驚訝喊：「沒有沒有！我們決定現在這樣就好，不然太累了。」

王陽明與老婆蔡詩芸現身邱澤、許瑋甯婚禮。（圖／東森娛樂）

王陽明與老婆蔡詩芸現身邱澤、許瑋甯婚禮。（圖／東森娛樂）

王陽明與蔡詩芸結婚10年，談及經營婚姻之道，王陽明則送上祝福表示：「我覺得婚姻裡面就是要多溝通、多包容，要照顧好對方，希望他們兩個可以一輩子開心，身體健康。」王陽明更透露，邱澤稍早有私訊他「今天要陪他喝到底」，笑說今晚邱澤有需要一定會跳出來。



