SAP 賦能開發者 加速商業 AI 革新與 Snowflake 新夥伴，將商業數據與 AI 轉化為實際業務成果

▲SAP 近日舉辦 SAP TechEd 2025 大會，展示 AI 如何整合進開發流程，提升開發能力

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】SAP（思愛普軟體系統股份有限公司）近日舉辦 SAP TechEd 2025 大會，會中展示 AI 如何與開發流程深度整合，提升開發能力。藉由 SAP Build 全新 AI 驅動的功能、不斷擴展的生態系，以及強大的 Joule AI 智慧代理，開發者能夠以前所未有的速度與信心，將創意轉化為實際成果。隨著 AI 正在重塑專業工作的本質，SAP 也致力於在 2030 年前為全球 1200 萬人提供 AI 所需的技能培訓。

▲SAP 執行董事會成員 Muhammad Alam 分享 SAP 獨特的應用、數據與 AI 飛輪上的創新，使開發者真正掌握實際的主導權

SAP 執行董事會成員 Muhammad Alam 表示：「SAP 今日在 TechEd 大會上的發布，為開發者提供了以 AI 速度交付成果所需的工具。SAP 獨特的應用、數據與 AI 飛輪上的創新，使開發者真正掌握實際的主導權。」

開放的開發者生態系

作為 SAP 企業及應用開發與自動化的旗艦解決方案，SAP Build 現為開發者提供了更高的自由度，支持開發者以自己偏好的工具打造、擴展與自動化。例如，習慣使用 Cursor、Claude Code、Cline 和 Windsurf 等代理式開發解決方案的開發者，現在可以使用以 SAP Build 新增的在地模型情境協定服務器（Model Context Protocols Servers）為基礎的 SAP 開發框架。Visual Studio Code 用戶則可透過新的 SAP Build 擴充功能，直接在開發環境中存取 SAP Build 功能。該擴充功能未來也將於 Open VSX 開放，以支持更多開發環境。SAP 與 n8n 也宣布計劃實現整合，使 Joule Studio AI 智慧代理與 n8n 智慧代理能夠協同工作。

▲SAP TechEd 2025 大會上，SAP 展示系列創新幫助開發者將商業數據與 AI 轉化為業務成果

此外，Joule Studio 也推出了全新的代理開發功能，協助開發者既可以拓展 SAP 開箱即用的 AI 代理，還能基於 SAP 的業務數據與情境打造新的代理，並根據不斷變化的業務狀況自動調整。

釋放數據價值

每個智慧應用都來自於可信賴的數據，而 SAP 正透過 SAP Business Data Cloud 幫助開發者透過更多方式釋放數據價值。面向 SAP Business Data Cloud 的全新 SAP Snowflake 解決方案擴展，如今連接更多的開發者每天使用的數據以及 AI 平台，可將 Snowflake 的全託管數據與 AI 功能直接帶給客戶，使其能為每項數據及 AI 工作負載靈活選擇合適的計算存儲方案，同時確保數據管理、互操作性與業務語境不受影響。SAP 也宣布與 Snowflake 建立全新的 SAP Business Data Cloud Connect 合作夥伴關係，進一步豐富現有的 Databricks 與 Google Cloud 整合方案，提供開發者更高的自由度，以選擇如何運用 SAP 的數據進行開發。

藉由 SAP Business Data Cloud 中data product studio 的功能，開發者能將原始數據轉化為可直接使用的數據資產，以進行分析、AI 與應用開發。

SAP HANA Cloud 知識圖表引擎中的新擴展功能，能自動生成知識圖表。該功能可自動串聯 SAP 數據庫、數據列以及數據模型，幫助開發者了解數據之間的關聯與重要性，發現潛在的業務洞察。

實現 AI 自治

SAP 也正在升級其 AI 產品組合，為開發者提供所需的智慧與編排能力，協助將 AI 從洞察落地為實際行動。SAP 推出首個企業級關聯式基礎模型 ── Relational Pre-trained Transformer（SAP-RPT-1），這是一個全新類型的 AI，不是預測句子中的下一個詞，而是預測整體業務結果。SAP-RPT-1 能夠針對交貨延遲、付款風險或是銷售訂單完成等常見業務場景，進行快速且精準的預測。SAP 於大會當天發布了一項針對開發者的免費試用環境。

同時，Joule 新增的 AI 助手，能為開發者協調多個智慧代理間跨工作流程、跨部門以及跨應用的協作，真正實現自動化與自治，這些智慧助手能夠規劃、執行並完成涵蓋財務、供應鏈、人資等領域的複雜任務。此次，SAP 還推出專為技術用戶設計的新 AI 智慧代理，例如業務流程分析 AI 代理，能夠幫助團隊了解工作流程的運作情形，辨識出低效率的環節，並找出可優化的工作流程，推動可衡量的改善機會。

隨著 AI 正在改變所有人的工作模式，SAP 將致力於在 2030 年前將為全球 1200 萬人提供所需的 AI 技能培訓。SAP 將擴展結合實用 AI 工具的實作型培訓與認證課程，其中包含與線上學習平台 Coursera 的合作。