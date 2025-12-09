Saturnday升級六人團！親揭最大轉變：有種驚喜感

新生代最受矚目的六人男團 Saturnday首度擔任香氛品牌一日店長。（圖／S.EROS提供）





男團「Saturnday」受邀擔任香氛品牌一日店長，吸引大批粉絲到場支持，現場氣氛熱鬧宛如迷你見面會。成員們也大方分享自己對香味的喜好與日常使用習慣。立杰透露自己平時在家會使用線香或香氛，讓空間保持舒服的氣味，回家後點線香、聽音樂也是他專屬的放鬆儀式。

男團Saturnday擔任香氛品牌一日店長，吸引粉絲暴動朝聖。（圖／S.EROS提供）

男團Saturnday擔任香氛品牌一日店長，吸引粉絲暴動朝聖。（圖／S.EROS提供）

談到今年正式升級為六人團後的變化，峻瑋分享團體整體氛圍更加立體：「以前比較像三、四個人互相補位，但現在六個人每個人在音色、舞蹈能量、個性上都有很明確的色彩，湊在一起反而更平衡。尤其多人一起排隊形或拍團體內容時，會有一種『原來 Saturnday 可以長成這樣啊』的驚喜感。現在的氛圍更熱鬧也更穩定！」

廣告 廣告

峻瑋用香味比喻如今的Saturnday：「我會形容是柑橘木質調，一開始是甜甜的果香，中段帶著辛苦堆疊的能量，最後是六人完整體後的沈穩質感。」至於誰最愛噴香水？峻瑋笑說：「一定是立杰或水豐，他們兩個是噴香水才會有安全感的人！」

Saturnday不只在舞台上默契十足，在生活中也展現自然又緊密的相處方式。水豐分享：「我們私下相處得跟舞台上一樣自然。大家行程都很滿，但只要時間對得上，就會一起吃飯或去誰家聊天。」他笑說團內的默契是「不用特別說什麼，也大概知道彼此在想什麼」，有人開始講幹話、有人模仿、有人唱歌，六人就會自動接上去，那種頻率對到的感覺讓彼此很自在。

凱杰近距離寵粉與歌迷互動。（圖／S.EROS提供）

凱杰近距離寵粉與歌迷互動。（圖／S.EROS提供）

活動現場粉絲土星環不僅熱情到場，也紛紛搶購三款人氣泡澡球。水豐看到粉絲手上提滿品牌袋子也感動表示：「謝謝大家一路以來的支持跟陪伴！期待之後可以有更多機會跟大家見面！」成員們也笑說，下次如果有機會推出聯名香氛，希望粉絲能真的買到屬於Saturnday的味道，讓彼此的距離再更靠近一點。

新歌《Last Dance》突破百萬點擊後，Saturnday人氣持續攀升，也確定將在今年跨年於南投舞台與粉絲見面。除了既有舞台表演，小潘也透露最想與同門學長U:NUS 合作，不論是舞台或音樂都充滿期待。凱杰則表示團體對戲劇、綜藝、創作等跨界領域都抱持高度興趣：「敬請期待，我們非常樂意挑戰不同領域，期待呈現更多樣的面貌給粉絲朋友們。」

Saturnday新歌《Last Dance》破百萬瀏覽，新年心願期待與創作男團U_NUS合作。（圖／S.EROS提供）

Saturnday新歌《Last Dance》破百萬瀏覽，新年心願期待與創作男團U_NUS合作。（圖／S.EROS提供）



【更多東森娛樂報導】

●韓團ADP感言爭議 成員超硬背景不甩小粉紅炸鍋

●遭F4除名！「朱孝天不忍拍片開嗆」 相信音樂回應了

●寫歌追星失敗！「看Winter、柾國緋聞」 認：難過到病沒好

