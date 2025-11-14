Saturnday快閃逆應援甜點寵粉 曝粉絲見面會全新演出

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】由《原子少年》唐立杰、陳水豐、峻瑋、劉新民，以及《原子少年2》潘永安、劉凱杰組成的超男團Saturnday，最新單曲上線僅兩個多月便突破百萬點擊，MV 發行當天更一舉登上粉絲熱推榜冠軍。

▲男團Saturnday快閃逆應援親送甜點寵粉無極限！（踢帕娛樂提供）

為感謝粉絲一路以來的支持，Saturnday日前驚喜現身台北信義區，舉辦「快閃逆應援活動」。成員們帥氣登場，隨著音樂響起，他們在街頭熱舞開唱，熟悉的旋律搭配充滿爆發力的舞台魅力，讓現場氣氛瞬間沸騰，吸引大批路人駐足圍觀，彷彿一場臨時小型演唱會！

不僅帶來精彩表演，團員們還準備了滿滿心意的 餐車逆應援。現場佈滿與粉絲見面日的合照與成員親筆簽名海報，傳遞滿滿愛意。成員們更親手將限量飲品、甜甜圈及應援貼紙送給粉絲，邊發邊聊天合照，近距離互動讓粉絲直呼「幸福爆棚」。

▲男團Saturnday人氣延燒新作突破百萬點擊 左至右：唐立杰、劉凱杰、陳水豐、劉新民、峻瑋、潘永安 （踢帕娛樂提供）

面對粉絲熱情，成員們也臨時加碼抽出親簽海報與展架，現場驚喜不斷。Saturnday更在活動中預告， 11 月 22 日 舉辦兩周年見面會，並透露將準備全新表演與驚喜內容。小潘笑說：「這首歌可能只表演這一次，千萬不要錯過！」，邀請粉絲一同見證重要時刻。

2025 Saturnday 2nd Anniversary Fan Meeting

活動日期 2025/11/22(六)

活動地點 LIVE HOUSED(台北市南港區忠孝東路七段99號1樓)

開演時間 14:30