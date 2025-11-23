Saturnday撐爆公主裝！女裝最美「全場公認是他」5字理由太真實
記者徐珮華／台北報導
男團「Saturnday」日前舉辦成軍2週年粉絲見面會，邀請友團「VERA」蔡朕擔綱主持，6位成員使出渾身解數，準備驚喜舞台回饋一路支持的土星環（粉絲名）。除了接連演出〈迷霧〉、〈Last dance〉、〈幸運草〉等曲目，也特別推出見面會限定小分隊，帶給粉絲不一樣的舞台表演。
水豐以自編舞蹈加上R&B〈比較浪漫〉炸裂舞台；小潘、新民表演合作自創曲〈DRAW ME BACK〉，新民首次創作Rap還被小潘一路催稿，希望土星環喜歡他們的成果；峻瑋、立杰、凱杰則展現不同樣貌，驚喜演唱抒情歌〈罵醒我〉，開玩笑表示：「我們是乾爽小分隊，因為Saturnday很少表演完不流汗，很開心可以有不用唱跳的曲目！」小分隊歌曲製作過程中，小潘負責所有錄音工作，還偷抱怨因凱杰感冒而延誤，讓他很緊張無法如期完成。
Saturnday全員驚喜換上公主裝，以白雪公主、茉莉公主等造型，大跳國際女團KATSEYE〈Touch〉。凱杰分享，自己曾在MV慶功直播提出穿著公主裝的想法，當時成員們十分抗拒，不過立杰提議在2週年見面會穿公主裝跳女團舞時，大家就一致通過。成員也爆料，峻瑋每件公主裝的拉鍊都拉不起來，好不容易找到適合尺寸的大號艾莎裝，還是很怕一不小心就撐破；成員們也一致票選水豐為女裝最漂亮的成員，全因「膚色最適合」。
Saturnday分享出道2年心路歷程，新民表示木木（林葦妮）學姐曾說一切都是最好的安排，「至今也是這樣認為，不論是一開始的4人，還是後來加入2位成員，都是命運的祝福。」水豐認為成員們很可靠，只要跟大家在一起就很安心。凱杰則說：「Saturnday就是我第2個家，讓我覺得自己從一座孤島遇到了漂流木，現在漸漸變成一艘船，讓我有了可以航行的方向！」台上哭成一片，讓台下的土星環也都忍不住哽咽。
演出尾聲，Saturnday送上由全員共同創作、小潘負責製作的Fan Song，這是一首寫給土星環的歌，希望能夠成為彼此的力量。Saturnday也對著蛋糕許下心願：「我們會更加努力，希望土星環們也能繼續陪伴我們成長，一起往未來邁進！」
金馬62／范冰冰奪影后爆哭！堅定喊「我想重新來過」催淚內幕曝光
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
金馬紅毯／王品澔暴瘦現身！甩不倫疑雲吐心聲 鏡頭前公開「表白」
周子瑜被黃安害慘！親媽昔「1句話展現高EQ」洩TWICE來台開唱心聲
