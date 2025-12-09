Saturnday立杰公開私房「放鬆儀式」 驚喜宣布登上南投跨年舞台

男團Saturnday近日受邀擔任知名香氛品牌的一日店長，活動現場湧入大批粉絲。（圖／S.EROS提供）

男團Saturnday近日受邀擔任知名香氛品牌的一日店長，活動現場湧入大批粉絲，熱鬧氣氛宛如一場迷你見面會。成員立杰透露，自己平時習慣使用線香或香氛來維持空間的舒服氣味，點線香、聽音樂是專屬的放鬆儀式。

談到今年正式升級為6人團後的變化，峻瑋分享團體氛圍更加立體且平衡：「現在6個人在音色、舞蹈、個性上都有明確的色彩，湊在一起反而更平衡。」他表示，在排隊形或拍攝團體內容時，常有「原來Saturnday可以長成這樣」的驚喜感，直言現在的氛圍更熱鬧也更穩定。

此外，Saturnday也捎來好消息，確定登上南投跨年舞台與粉絲見面。除了既有表演，小潘更透露最期待能與同門學長U:NUS合作，不論是舞台或音樂都充滿想像。成員們表示近期正積極投入練舞、錄音與團體內容拍攝，盼望能在2026年帶來更多新作品與不同風格的呈現。

對於未來的規劃，凱杰則展現高度企圖心，表示團體對戲劇、綜藝、創作等跨界領域都抱持興趣：「敬請期待，我們非常樂意挑戰不同領域，期待呈現更多樣的面貌給粉絲朋友們。」

