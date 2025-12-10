Saturnday親揭幹話日常！升級6人團「驚人轉變曝光」許願合作U:NUS

記者徐珮華／台北報導

男團「Saturnday」日前擔任香氛品牌「S.EROS」一日店長，現場氣氛熱鬧宛如迷你見面會。談到今年正式從4人團升級為6人團，峻瑋以香味比喻如今的團隊：「我會形容是柑橘木質調，一開始是甜甜的果香，中段帶著辛苦堆疊的能量，最後是6人完整體後的沉穩質感。」

Saturnday擔任香氛品牌一日店長。（圖／S.EROS提供）

峻瑋指出團體整體氛圍更加立體：「以前比較像3、4個人互相補位，但現在6個人，每個人在音色、舞蹈能量、個性上都有很明確的色彩，湊在一起反而更平衡。尤其多人一起排隊形或拍團體內容時，會有一種『原來Saturnday可以長成這樣啊』的驚喜感。現在的氛圍更熱鬧也更穩定！」

廣告 廣告

水豐分享：「我們私下相處得跟舞台上一樣自然。大家行程都很滿，但只要時間對得上，就會一起吃飯或去誰家聊天。」他笑說團內的默契是「不用特別說什麼，也大概知道彼此在想什麼」，有人開始講幹話、有人模仿、有人唱歌，6人就會自動接上去，那種頻率對到的感覺讓彼此很自在。

水豐（左）分享團隊私下相處，凱杰（右）則展現跨領域興趣。（圖／S.EROS提供）

成員們也大方分享自己對於香味的喜好與日常使用習慣。立杰透露平時在家會使用線香或香氛，讓空間保持舒服的氣味，回家後點線香、聽音樂也是他專屬的放鬆儀式。至於誰最愛噴香水？峻瑋笑說：「一定是立杰或水豐，他們兩個是噴香水才會有安全感的人！」

新歌〈Last Dance〉突破百萬點擊後，Saturnday人氣持續攀升，今年跨年將於南投舞台與粉絲見面。成員們近期正投入練舞、錄音與團體內容拍攝，凱杰表示團體對戲劇、綜藝、創作等跨界領域都抱持高度興趣：「敬請期待，我們非常樂意挑戰不同領域，期待呈現更多樣的面貌給粉絲朋友們。」 除了既有舞台表演，小潘也透露最想與學長U:NUS合作，不論是舞台或音樂都充滿期待。

更多三立新聞網報導

張文綺倒臥浴缸無力求救！日本外景送急診 深夜「爆吐黃色膽汁」

李芷婷認愛穩交2年男友！談《全明星》隊友小煜離婚 鬆吐婚姻觀

小煜前妻「火辣比基尼照」被挖！昔穿真理褲熱舞 身材震撼10萬粉

那對夫妻妮妮班級性騷霸凌！Nico爆愛女「上月突住院」驚喊：細思極恐

