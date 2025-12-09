Saturnday默契十足 升級為6人團「不用講話就懂想什麼」

團 Saturnday由立杰（左起）、小潘﹑峻瑋﹑凱杰﹑水豐﹑新民組成，（S.EROS提供）

新生代最受矚目的六人男子團體「Saturnday」受邀擔香氛品牌「S.EROS」一日店長，吸引大批粉絲到場支持，現場宛如迷你見面會。立杰喊話：「跟大家使用同一個味道的感覺很棒，彷彿我們隨時都在彼此身邊。」

Saturnday談到今年正式升級為6人團後的變化，峻瑋分享團體整體氛圍更加立體：「以前比較像三、四個人互相補位，但現在六個人每個人在音色、舞蹈能量、個性上都有很明確的色彩，湊在一起反而更平衡。尤其多人一起排隊形或拍團體內容時，會有一種『原來 Saturnday 可以長成這樣啊』的驚喜感。現在的氛圍更熱鬧也更穩定。」

「Saturnday」不只在舞台上默契十足，在生活中也展現自然又緊密的相處方式。水豐分享：「我們私下相處得跟舞台上一樣自然。大家行程都很滿，但只要時間對得上，就會一起吃飯或去誰家聊天。」他笑說團內的默契是「不用特別說什麼，也大概知道彼此在想什麼」，有人開始講幹話、有人模仿、有人唱歌，六人就會自動接上去，那種頻率對到的感覺讓彼此很自在。

新歌〈Last Dance〉突破百萬點擊後，Saturnday人氣持續攀升，也確定將在今年跨年於南投舞台與粉絲見面。除了既有舞台表演，小潘也透露最想與同門學長 U：NUS 合作，不論是舞台或音樂都充滿期待。成員們也提到近期正投入練舞、錄音與團體內容拍攝，希望在 2025 帶來更多新作品與不同風格的呈現。

