Saturnday 六人自然相處模式曝光 新年心願盼與U:NUS合作

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】男團Saturnday受邀擔香氛品牌「S.EROS」，擔任板橋遠東百貨一日店長，吸引大批粉絲到場支持，成員們也大方分享自己對香味的喜好與日常使用習慣。立杰表示：「很開心可以擔任這次一日店長，跟大家分享 S.EROS 的產品，跟大家使用同一個味道的感覺很棒，彷彿我們隨時都在彼此身邊。」，他透露自己平時在家會使用線香或香氛，讓空間保持舒服的氣味，回家後點線香、聽音樂也是他專屬的放鬆儀式。

談到今年正式升級為六人團後的變化，峻瑋分享團體整體氛圍更加立體：「以前比較像三、四個人互相補位，但現在六個人每個人在音色、舞蹈能量、個性上都有很明確的色彩，湊在一起反而更平衡。尤其多人一起排隊形或拍團體內容時，會有一種『原來Saturnday可以長成這樣啊』的驚喜感。現在的氛圍更熱鬧也更穩定！」，

▲成員左起水豐﹑凱杰向大家推薦S.EROS 三款人氣香氛泡澡球，包括柚泡茶霧、藍泡清夢與玫泡花舞，各具特色香氣與不同的放鬆體驗 （S.EROS提供）

他們並用香味比喻如今的Saturnday：「我會形容是柑橘木質調，一開始是甜甜的果香，中段帶著辛苦堆疊的能量，最後是六人完整體後的沈穩質感。」，至於誰最愛噴香水？峻瑋笑說：「一定是立杰或水豐，他們兩個是噴香水才會有安全感的人！」 。

Saturnday不只在舞台上默契十足，在生活中也展現自然又緊密的相處方式。水豐分享：「我們私下相處得跟舞台上一樣自然。大家行程都很滿，但只要時間對得上，就會一起吃飯或去誰家聊天。」，他笑說團內的默契是「不用特別說什麼，也大概知道彼此在想什麼」，有人開始講幹話、有人模仿、有人唱歌，六人就會自動接上去，那種頻率對到的感覺讓彼此很自在。

▲Saturnday 新歌《Last Dance》破百萬瀏覽！跨年南投演出！新年心願期待與創作男團U_NUS合作（S.EROS提供）

活動現場粉絲土星環不僅熱情到場，也紛紛搶購三款人氣泡澡球。水豐看到粉絲手上提滿 S.EROS 袋子也感動表示：「謝謝大家一路以來的支持跟陪伴！期待之後可以有更多機會跟大家見面！」，成員們也笑說，下次如果有機會和 S.EROS 推出聯名香氛，希望粉絲能真的買到屬於 Saturnday 的味道，讓彼此的距離再更靠近一點。

新歌《Last Dance》突破百萬點擊後，Saturnday 人氣持續攀升，也確定將在今年跨年南投舞台與粉絲見面。除了既有舞台表演，小潘也透露最想與同門學長 U:NUS 合作，不論是舞台或音樂都充滿期待。成員們也提到近期正投入練舞、錄音與團體內容拍攝，希望在2026帶來更多新作品與不同風格的呈現。凱杰則表示團體對戲劇、綜藝、創作等跨界領域都抱持高度興趣：「敬請期待，我們非常樂意挑戰不同領域，期待呈現更多樣的面貌給粉絲朋友們。」。

在活動中，成員也親自體驗三款 S.EROS 泡澡球，笑說泡澡時間常常成為補充創作靈感的時刻，尤其柚泡茶霧的果香「一聞就覺得心情變亮了」。隨著人氣攀升與合作邀約增加，六人期許未來無論在音樂、戲劇或綜藝領域，都能帶來更多驚喜。