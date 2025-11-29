Saucy Dog台北首唱嗨收台迷喜愛 淘氣大喊：「聽你在叭噗」

日樂團Saucy Dog首次在台北開唱，大喊：我們來晚了！（日吉

日本超人氣搖滾樂團Saucy Dog今（29）日晚間登上Zepp New Taipei，帶來首次台北專場「Saucy Dog LIVE 2025 in TAIPEI」，開場便以熱力十足的舞台魅力掀起全場尖叫。主唱石原慎也標誌性的溫暖嗓音一開口，瞬間抓住觀眾情緒，配上樂團爆發力十足的演奏，讓現場氣氛從第一分鐘就全面沸騰。

演出初段歌曲連發，Saucy Dog在音樂之外也花心思拉近與台灣樂迷的距離。石原慎也在台上大喊「我們來晚了！我們是Saucy Dog！」展現滿滿熱情，Talking時更秀出練好的中文、台語，像是「水啦！」「超ㄅㄧㄤˋ」等字句，引起觀眾陣陣笑聲。他甚至以中文問台下：「你們喜歡我嗎？」在得到「喜歡！」的回應後，他又調皮說：「聽你在叭噗」，但緊接著甜蜜補上一句「我也喜歡你們！」

日謠滾樂團Saucy Dog承諾下次一定再來見大家。（日吉"JP"純平提供）

Saucy Dog也多次表達對台灣的喜愛，開心表示能在台北舉行專場是一件非常幸福的事，更大讚台灣美食，感謝歌迷多年來的支持。現場觀眾情緒持續高漲，隨著樂團節奏揮舞、合唱，場面既熱烈又溫暖，樂團也希望大家能一起用歌聲把這個夜晚推向更高點。 安可階段，Saucy Dog誠摯喊話：「下次再來！請大家多向朋友宣傳Saucy Dog。」最後在〈いつか〉的大合唱中為專場畫下完美句點。離場前，團員深深鞠躬致謝，並再次承諾「下一次再來！」讓台北歌迷在熱度未散之際，就已期待他們的回歸。

