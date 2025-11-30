Saucy Dog首來台愛死語 「聽你在叭噗」全場嗨了

日本超人氣搖滾樂團Saucy Dog。（圖／日吉





日本超人氣搖滾樂團Saucy Dog於29日在Zepp New Taipei舉辦他們首次在台北的專場演唱會《Saucy Dog LIVE 2025 in TAIPEI》，主唱石原慎也以他獨特溫暖又滲著心碎感嗓音，搭配Saucy Dog熱血狂放的樂團能量，將現場氣氛推向最高潮，讓今晚所有觀眾都沉浸在音樂的感動中。

演唱會一開場，Saucy Dog 便以經典歌曲〈結〉拉開序幕，強勁的鼓點與充滿情感的歌詞瞬間點燃了現場的熱情，緊接著，〈現在を生きるのだ。〉、〈BLUE〉連發，展現了樂團強大的現場爆發力，讓台下歌迷跟著節奏揮舞雙手，Saucy Dog在開場也向歌迷大喊：「我們來晚了！我們是Saucy Dog！」

當經典爆紅曲〈シンデレラボーイ〉的前奏一下，全場立刻爆發出震耳欲聾的尖叫聲！這首經典代表作品，全場不少歌迷跟著大合唱，將演唱會氣氛推上第一個高點。

在Talking展現了不少中文及台語，石原慎也不停以「水啦！」、「超ㄅㄧㄤˋ」、「一起High吧！」跟台下歌迷互動，用中文問大家：「你們喜歡我嗎？」時，台下回應「喜歡！」石原慎也則幽默回應：「聽你在叭噗。」但馬上又向歌迷說：「我也喜歡你們！」引起全場歌迷尖叫。

Saucy Dog也不斷表示：「可以在台北舉辦專場演唱會實在很開心！我們很喜歡台灣，很喜歡台灣的美食。謝謝大家一直以來的支持，今天實在是很開心。」演唱會尾聲，Saucy Dog希望全場歌迷都能一起大聲唱歌，全場歌迷也隨著台上的演出互相呼應，場面熱烈又溫馨。

安可時Saucy Dog表示：「下次再來！請大家向朋友多多宣傳Saucy Dog。」安可曲〈いつか〉全場大合唱，為這場台北專場畫下了最完美的句點。Saucy Dog下台前向全場歌迷深深鞠躬表達謝意外，也再次向歌迷大喊：「下一次再來！」



