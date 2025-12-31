雖然在2025年的軟體更新中，蘋果似乎將行銷重心轉向了「Liquid Glass」視覺介面，而非大張旗鼓地談論生成式AI，甚至被外界批評在AI競賽中慢了半拍。但根據The Information網站報導指稱，蘋果這種看似「保守」的策略，或許反而是其在2026年逆轉勝的關鍵。

省錢省出競爭力？蘋果對AI採「保守策略」，有望在2026年收割成果

報導指出，當競爭對手陷入無止盡的資本支出競賽時，蘋果選擇了「龜兔賽跑」中的慢跑策略，而這可能會讓這家iPhone製造商笑到最後。

沒蓋資料中心省大錢，現金流成最大優勢

過去幾年，Meta與Google為了訓練大型語言模型，不惜砸下數千億美元建設龐大的資料中心與搶購AI晶片。相比之下，蘋果的動作顯得相當節制。

廣告 廣告

這份報告分析，蘋果這種「低支出」策略讓公司處於一個獨特的優勢位置：現金為王。

據估計，蘋果目前仍手握約1300億美元的現金儲備。這筆鉅款讓蘋果在2026年擁有極大的靈活度，相較於那些已經把錢燒在硬體建設上、卻還沒看到顯著營收回報的競爭對手，蘋果可以隨時透過收購有潛力的AI新創，或是投資特定技術來快速補強戰力。

大型語言模型將成「大宗商品」？傳蘋果押寶Google Gemini

除了省錢，蘋果對於AI模型的看法也與矽谷主流不同。

報導透露，蘋果內部部分高層認為，大型語言模型 (LLM) 未來將會變成一種「大宗商品」 (Commoditized)，就像電力或網路一樣，差異化會越來越小，因此花大錢自研大型語言模型在商業上難以證成。

因此，蘋果傳出計畫在2026年推出的AI功能中，採用「借力使力」的策略——直接引入Google Gemini模型來驅動其服務。這讓蘋果能將資源進一步集中在優化使用者體驗，而不是去重複造輪子。

當然，這不代表蘋果放棄自研。儘管經歷了不少人事變動，蘋果內部仍有一支團隊在開發自有模型，以備不時之需。

組織大風吹：Vision Pro主管接手AI

在人事方面，隨著原AI主管John Giannandrea退休，蘋果的AI業務現在已交由Mike Rockwell掌舵。

Mike Rockwell先前負責Vision Pro的開發。這項人事任命也引發外界聯想，認為蘋果未來的AI發展方向，可能會更強調與「空間運算」或硬體裝置的深度結合，而非僅僅是做一個聊天機器人。

報導也強調，iPhone依然是蘋果最大的王牌。無論雲端的AI模型多強大，最終都需要一個載體傳遞給用戶，而iPhone無疑是目前全球最佳的AI應用平台，這是Google 或微軟難以企及的硬體護城河。

分析觀點：蘋果賭的是「應用層」的勝利

筆者認為，蘋果的「慢」其實是一種經過計算的「穩」。

目前的AI市場確實存在泡沫化的風險，訓練大型語言模型的成本與其帶來獲利不成正比。蘋果避開這場燒錢大戰，選擇在技術稍趨成熟、成本降低後，再透過整合 (如 Gemini)的方式切入，這很符合蘋果一貫「不做最早，但做最好用」的產品哲學。

如果2026年大型語言模型真的如預測般變成通用物資，那麼蘋果手握的1300億美元與十億規模iPhone用戶人數，將讓它有能力在「應用層」定義AI該長什麼樣子。對蘋果而言，AI只是讓Siri變聰明、讓照片更好看的工具，而不是公司的全部，這或許才是最健康的發展模式。

更多Mashdigi.com報導：

OPPO Reno15系列登台！Pro Max搭載2億畫素與3.5倍長焦，將進駐BABYMONSTER台北場演唱會

不讓Gemini專美於前？傳三星Bixby將整合Perplexity AI，Galaxy S26系列有望首發

Meta年底再展現「鈔能力」！收購上線8個月營收破億美元的當紅AI Agent新創Manus