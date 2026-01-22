Volvo於瑞典當地時間1月21日在斯德哥爾摩正式發表全新純電中型休旅車The All New Volvo EX60。這款車型不僅切入全球最受歡迎的五人座SUV市場，更標榜在續航里程、充電速度與運算性能上帶來顛覆性的改變，試圖將使用者的「續航焦慮」轉化為「續航舒適」。

告別里程焦慮？Volvo EX60純電休旅登場：810公里續航、10分鐘快充，首搭Google Gemini AI

除了標準版，Volvo也同步發表更具戶外風格的Volvo EX60 Cross Country，傳承品牌跨界休旅的傳奇基因。

全新SPA3平台加持，續航力突破800公里

Volvo EX60建構於全新SPA3電動車平台，透過導入Cell-to-Body電池車身一體化技術與Mega Casting大型一體化鑄造技術，不僅減輕車身重量，更大幅提升能源效率。

在空氣力學方面，憑藉低風阻車頭與流線車頂設計，EX60達成0.26 Cd的風阻係數表現。這些技術革新反映在驚人的續航數據上：

• P12 AWD車型：最高續航里程可達810公里，領先同級對手。

• P10 AWD車型：提供最高660公里的續航里程。

• P6後輪驅動車型：行駛里程可達620公里。

在充電效率部分，EX60支援高達400kW的快充設備，僅需10分鐘即可補充最高340公里的續航里程所對應電量，號稱喝一杯咖啡的時間就能再次出發。

首款內建Google Gemini AI的「高智商」座艙

科技力是EX60的另一大亮點。這款車搭載Volvo自主研發的HuginCore核心處理系統，整合NVIDIA、Qualcomm與Google技術，讓座艙具備即時運算與思考能力。

更重要的是，Volvo EX60是Volvo首款搭載Google全新AI助理Gemini的車型。這套系統深度整合於車載資訊娛樂平台中，能以自然語言進行個人化對話，操作介面反應迅速、零延遲，大幅提升使用者存取功能的效率。

聽覺體驗方面，則配備Bowers & Wilkins頂級28支揚聲器音響系統，並且支援Dolby Atmos全景聲技術。

Cross Country同步登場，安全標準再升級

對於喜愛戶外風格的車主，同步亮相的Volvo EX60 Cross Country在外觀上更為強悍。前後下保桿採用不鏽鋼拉絲防刮材質，搭配粗獷的輪拱設計，展現出獨一無二的視覺張力與探索精神。

安全性依然是Volvo的核心。EX60搭載全球首創的Multi-adaptive safety belt多重自適應安全帶，並且透過HuginCore的強大運算力即時整合感測器數據，精準掌握車輛周遭環境。

目前The All New Volvo EX60已於歐洲開放訂購，預計今年春季在瑞典工廠投產，P6與P10車型也將於夏季開始交車。

分析觀點

Volvo EX60的推出，顯然是為了在競爭激烈的純電中型SUV市場 (也就是Model Y的主戰場)立下新標竿。

過去傳統豪華車廠在電動化轉型時，常被詬病軟體與電氣架構跟不上科技廠。但EX60這次端出的規格相當激進：810公里的續航與400kW快充，直接解決物理上的焦慮；而軟體層面直接擁抱Google Gemini AI與NVIDIA算力，則解決先前智慧化的不足。

特別是SPA3平台導入的Mega Casting (一體式壓鑄)，顯示Volvo在製造工藝上已完全吸收了新創車廠的優勢。如果實際交車後的軟體穩定度能維持水準，EX60很有可能成為豪華純電休旅市場中，兼顧傳統安全價值與新世代科技體驗的「完全體」。

