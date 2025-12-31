Saya消失1年近況曝光 返鄉台東跨年感性發聲

Saya（左3）現身台東跨年，與張惠妹、A-Lin、戴愛玲、持修、葛仲珊等人合照。（圖／臺東縣政府提供）

《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》於今（31日）晚 6 點正式引爆。本土天團 玖壹壹 擔綱開場重任，以〈打鐵〉、〈派對俠〉等電音神曲瞬間炒熱氣氛，更攜手金曲歌王葛西瓦帶來限定版〈嘎勒阿勒〉，部落語彙與街頭節奏的撞擊，讓現場熱度在開場便直衝頂峰。

緊接著，李英宏與嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊輪番上陣，兩人合體演出〈台北直直撞＋打破他〉，將都會律動完美融入台東自然美景。晚會最高潮莫過於「原民金曲」段落，由張惠春（Saya）、戴愛玲與桑布伊接力登台，最終3人大合體演出〈火〉、〈你是我的花朵〉等經典組曲。萬人齊聲合唱的震撼場面，讓不少觀眾直呼這不僅是跨年演唱會，更是一場盛大的「部落嘉年華」。

演出後，Saya分享在強勁海風下開唱的挑戰，她感性表示：「無論過去有多少不如意，新的一年請再為自己努力一次，勇敢往前走。」提到在地推薦，她笑稱除了問AI，最近新點「希拉海」也值得探訪。鐵肺歌后戴愛玲則興奮透露，下台後最想衝去吃藍蜻蜓炸雞與臭豆腐，並規劃造訪「天空之鏡」，盡情感受台東的人文與美景。

本土天團 玖壹壹 擔綱開場重任。（圖／臺東縣政府提供）

