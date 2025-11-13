SAZA COFFEE一次兩位日本2025最新冠軍咖啡師「台灣國際咖啡展」登場

2023與2025日本手沖咖啡冠軍：飯高 亘。





日本精品咖啡代表品牌之一「SAZA COFFEE且座咖啡」於11月14日起在南港展覽館的 「2025台灣國際咖啡展」 進行展出。活動期間，將由2025年10月日本咖啡大賽（SCAJ）獲得＂日本第一咖啡師＂殊榮的兩位冠軍咖啡師，在SAZA COFFEE攤位，現場進行手沖展演﹐為台灣咖啡控們帶來大師級香醇體驗。SAZA COFFEE且座咖啡 攤位號碼：N526，歡迎光臨一起喝杯SAZA咖啡！

此次親臨會場的SAZA COFFEE咖啡師分別是：

．2025日本咖啡師大賽冠軍：本間 啓介

．2023與2025日本手沖咖啡冠軍：飯高 亘

兩位冠軍咖啡師將透過現場手沖方式，各別呈現在多次激烈比賽中打磨出的技巧和感性，所醞釀的極致風味。即使在日本都很難見到的「雙冠軍同台」，期待世界各地的咖啡愛好者一起來SAZA COFFEE攤位共襄盛舉、親自體驗！

2025日本咖啡師大賽冠軍：本間 啓介。

11/14～11/17展出期間SAZA COFFEE且座咖啡會販售以下3款咖啡師精選

將軍珈琲（将軍珈琲）

SAZA COFFEE第一名人氣商品。

重現日本最後一位幕府將軍「德川 慶喜」當年款待外國賓客的咖啡風味。

自家獨特深烘焙工藝，呈現醇厚甜感與深度，香氣高雅、回味悠長，堪稱一杯「具格調」的咖啡。

SAZA農園 哥倫比亞（サザ農園コロンビア）

採用自家位於南美哥倫比亞「SAZA農園」所栽種咖啡豆。

擁有哥倫比亞咖啡特有明亮酸度和巧克力般苦甜風味。

奢華風味（贅沢ブレンド）

SAZA COFFEE 招牌奢華調合咖啡。

只選用所信賴農園中濃郁、甜度、香氣都最好的咖啡豆加以調合，平衡的濃厚風味是特徵。

SAZA COFFEE第一名人氣將軍珈琲（将軍珈琲）。

值得一提的是，參展期間有機會喝到由SAZA COFFEE咖啡師精心挑選的「藝伎咖啡」！

散發如茉莉花般迷人香氣以及如果實般甜美風味的珍稀咖啡，透過日本冠軍咖啡師的細心手沖，唯有現場才能感受的奢華咖啡時光。

SAZA COFFEE且座咖啡 以「來自日本的世界最好喝咖啡」為理念，藉由與產地的直接貿易，持續提供高品質咖啡，是一個具日本歷史的品牌。這次「台灣國際咖啡展」，除呈現與分享SAZA COFFEE的美味咖啡外，更希望透過咖啡促進文化交流，建立新的連結。邀請大家來攤位試喝、購買商品，也歡迎對台灣市場經銷有興趣的業者們進行洽談。

請持續關注SAZA COFFEE且座咖啡掌握更多品牌和活動資訊

．FB＝SAZA Coffee Taiwan 且座咖啡台灣

https://www.facebook.com/share/1D3Pgvpxkc/?mibextid=wwXIfr

．IG＝sazacoffee.tw

https://www.instagram.com/sazacoffee.tw?igsh=ODd5ZHlrcDZrbnFi&utm_source=qr

2025日本大賽兩位最新冠軍同台的難得機會，邀請熱愛咖啡的朋友們，來N526攤位體驗～只有SAZA COFFEE且座咖啡才有的一杯香醇饗宴！

