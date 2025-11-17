SBL世紀假球案宣判！前ＭVP柯旻豪遭重判7年、吳季穎「全認了」獲緩刑

SBL假球案宣判，柯旻豪判刑最重，遭判7年徒刑。鏡週刊

SBL超級籃球聯賽2023年爆發簽賭案，裕隆納智捷多名球星集體收錢打假球，士林地檢署偵結，起訴柯旻豪、吳季穎及塞內加爾中鋒班霸等10名球星，士林地方法院歷經1年多審理，今（17日）重判柯旻豪7年徒刑、吳季穎2年緩刑5年、班霸5年2月外加驅逐出境。

檢警查出，SBL從2023年1月7日至5月21日進行第20屆賽程，該屆共有裕隆納智捷、台灣啤酒、彰化柏力力、台灣銀行等4支球隊參賽，例賽共30場，還有3場季後挑戰賽及5場總冠軍賽，期間台灣運彩公司發行運動彩券供民眾投注，該屆比賽由裕隆以例行賽戰績19勝11負奪冠。

當時柯旻豪是固定先發控球後衛、吳季穎為得分後衛、塞內加爾籍球星斑霸為固定先發中鋒；翁嘉鴻、周暐宸、顏聞佐、邱忠博為前鋒；陳品銓、吳祐任、黃鉉閔及李其恩為後衛。

檢警查出，柯旻豪熟識地下組頭邱繼緯，便將邱介紹給隊內其他球員，其中吳季穎因簽賭金額時常破網站上限，因此找來黃姓女友等4人協助下注。

為了贏錢，柯吳2人利誘翁嘉鴻、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、吳祐任、黃鉉閔及李其恩等隊友打假球控制比分再瓜分賭資，涉及簽賭及假球的場次高達18場。

檢調指出，至少有7場比賽遭涉案球員操控比分。其中一場發生在2022年12月27日，裕隆與台啤進行熱身賽時，地下賭盤開出「台啤受讓 6.5 分」。比賽中，吳季穎、翁嘉鴻多次出現失誤、投籃不中，裕隆終場以70比67、僅3分之差險勝台啤，吳季穎因此從賭盤獲利67萬元。

另一起出現在2023年2月24日，裕隆對戰柏力力的例行賽。盤中賭盤開出「柏力力受讓 13.5 分」，吳季穎、柯旻豪皆有下注。第三節結束時，裕隆以72比54、領先18分，柯旻豪隨後向隊友提醒「比分太高」。第四節開始後，裕隆涉案球員隨即出現反常傳球、投籃與防守動作，最終成功將分差控制在9分內。吳季穎從中獲利56萬元，柯旻豪也贏得賭金，另有配合球員領取 3000至5000元不等的「茶水費」。

檢方並查出，同年裕隆對上柏力力、台啤及台銀的5場例行賽也出現類似手法。柯旻豪等人以「控制分差」為目的，指示隊友刻意製造失誤，包括亂傳球、亂出手投籃等，並支付中鋒斑霸等球員5000至1萬元賽後酬勞。吳季穎等人則藉此從地下賭盤大肆獲利。

偵訊期間，柯旻豪、吳季穎2人互相反咬，檢方統計，眾人簽賭及假球酬勞預計高達2473萬4610元，檢方建請法院沒收2000萬元，而其中一名被告翁嘉鴻案發前就逃往中國，偵訊期間屢傳不到，遭到通緝。

士林地院歷經1年審理，今宣判柯旻豪7年徒刑、吳季穎2年緩刑5年，易科罰金2萬元，須向公庫支付20萬元、班霸5年2月其餘周暐宸4年9月、吳祐任4年10月、陳品銓4年4月、邱忠博3年4月、李其恩1年8月緩刑4年、黃鉉閔4年9月、顏聞佐5年、黃品瑄1年、邱繼緯2年緩刑5年、邱廷昱1年緩刑2年、張曉悌8月、游舜翔9月。



