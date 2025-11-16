SBL假球案今宣判！裕隆隊成重災戶 柯旻豪、吳季穎10球星下場受矚目

前裕隆後衛吳季穎是假球風暴的線頭。資料照。廖瑞祥攝



職籃SBL去年爆發離譜簽賭案，士林地檢署查出，裕隆納智捷多名球星集體收錢打假球，檢方去年依《運動彩券發行條例》等罪名起訴前年度MVP柯旻豪、後衛吳季穎及塞內加爾籍中鋒斑霸在內的10名裕隆球星，另包括5名其他被告，檢方也聲請沒收2000萬元不法所得。不過，裕隆前中鋒翁嘉鴻則逃亡中國遭通緝，成為漏網之魚。士林地院在審理逾1年8月，今天上午將宣判。

本案將成為《運彩條例》上路來的第二起宣判案例，第一起是效力「柏力力隊」的球星施顏宗與陳奕綸，兩人經由柯旻豪介紹認識組頭邱繼偉，分別收下3萬元、3千元打假球，兩人被永久逐出籃壇，彰化地院今年5月底判施1年7月、陳1年6月，緩刑3年，全案確定。

廣告 廣告

調查指出，我國超級籃球聯賽（Super Basketball League，簡稱：SBL）2023年度進行第20屆賽程，共有裕隆納智捷、台灣啤酒、彰化柏力力及台灣銀行隊參賽，賽程從1/7到5/21為止，共進行30場例行賽、3場季後挑戰賽及5場總冠軍賽，台灣運彩公司在例行賽開打後，發行運動彩券供民眾投注。該屆由裕隆以例行賽戰績19勝11負奪冠。

前年度MVP柯旻豪是假球案要角。資料照。廖瑞祥攝

柯旻豪因此案遭收押超過200天。資料照。侯柏青攝

檢方查出，柯旻豪當時是固定先發控球後衛、吳季穎為得分後衛、塞內加爾籍球星斑霸為固定先發中鋒；翁嘉鴻、周暐宸、顏聞佐、邱忠博為前鋒；陳品銓、吳祐任、黃鉉閔及李其恩為後衛。

柯旻豪、周暐宸曾在九太科技籃球隊打球，而前九太科技籃球隊助理教練的邱繼緯（綽號邱哥、秋哥）是地下簽賭網站的組頭，柯旻豪、周暐宸透過他簽賭，柯旻豪還把邱繼緯介紹給吳季穎和顏聞佐。他們透過九州娛樂城等地下簽賭網站下注，吳季穎簽賭金額過大，經常超過網站下注上限，他因此透過網紅前女友黃品瑄及同學、友人下注。

柯旻豪、吳季穎為了贏錢，吸收斑霸、翁嘉鴻、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、吳祐任、黃鉉閔及李其恩等隊友打假球控分，涉及簽賭或假球的場次高達18場

檢方查出，至少有7場比賽打假球，包括2022年12月27日，裕隆和台啤打熱身賽，地下賭盤開出「台啤受讓6.5分」，吳季穎、翁嘉鴻在場上失誤連連、屢投不進，裕隆最後以70比67贏台啤，吳季穎現賺67萬元。

另一場比賽則出現在2023年2月24日，裕隆和柏力力隊打例行賽，地下賭盤在盤中開出「柏力力受讓13.5分」，吳季穎、柯旻豪都下注。當第三節結束，裕隆以72比54領先18分，柯旻豪提醒球員後，第四節開始，裕隆涉案球員表現荒腔走板，最終成功將比數壓在贏9分內。吳季穎撈到56萬元，柯旻豪也贏錢，配合的隊友則拿到3、5千元茶水費。

而同年裕隆對上柏力力、台啤和台銀的5場例行賽也有類似情形，柯旻豪等人操控球員，演出亂傳球、亂投籃等離譜失誤，配合的中鋒斑霸等球星拿到1萬、5千元不等，吳季穎等人賺得盆滿缽滿。

前裕隆球星吳季穎雖擔任汙點證人，但在法院口供鬆動。資料照。陳品佑攝

吳季穎前網紅女友黃品瑄也涉案。資料照。廖瑞祥攝

檢方查出，有另外11場賽事雖然無法證明打假球，但查出吳季穎等球星簽賭。檢方偵辦時，吳季穎認罪並咬出柯旻豪等人犯行，但柯旻豪承認簽賭但否認打假球，反咬是吳季穎操控比賽。

根據檢方統計，第20屆賽事的簽賭和假球酬勞，不法所得預估2473萬4610元，吳季穎和前女友的賭博收入達1568萬元；柯旻豪被查到的獲利僅47萬1895元，加總其他球員獲利，檢方建請法院沒收2000萬元不法所得。而唯一未到案的前中鋒翁嘉鴻，在案發前就逃往中國，目前遭檢方通緝。

士林地院開庭時，吳季穎承認打假球，但場次沒那麼多，也爭執犯罪所得多寡；柯旻豪承認會單獨下注，但辯稱未跟吳季穎一起下注，他給球員錢是「打牌贏錢」的吃紅，不是放水的報酬。而涉案球員有人承認收錢，但強調沒打假球。

前裕隆涉案球星斑霸。資料照。廖瑞祥攝

前裕隆涉案球星周暐宸。資料照。廖瑞祥攝

前裕隆涉案球星顏聞佐。資料照。陳品佑攝

前裕隆涉案球星邱忠博。資料照。廖瑞祥攝

前裕隆涉案球星陳品銓。資料照。廖瑞祥攝

前裕隆涉案球星吳祐任。資料照。廖瑞祥攝

前裕隆涉案球星黃鉉閔。資料照。廖瑞祥攝

前裕隆涉案球星李其恩。資料照。陳品佑攝

更多太報報導

不滿SBL假球案只收押他 柯旻豪當庭爆吳季穎聯手台啤「操控比賽」

SBL假球案開庭吳季穎辯「沒賺那麼多」 班霸5球星不認放水「他」哭慘

SBL假球案開庭3球星供詞曝光 主謀柯旻豪撇行賄：打牌贏錢分紅