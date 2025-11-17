即時中心／高睿鴻報導

非法簽賭、打假球，一直都是許多台灣職業運動球迷的夢魘，想不到2023年10月，我國超級職業籃球聯賽（SBL），球團「裕隆納智傑」竟爆發集體下注簽賭、打放水球案件，球員不僅與組頭合謀、下注、牽頭拉攏更多「隊友」加入、更大打放水球、操縱球賽；離譜行徑不僅令球迷痛心，士林地院今（17）天也對10名球員做出重判，主謀柯旻豪判刑7年最重、甚至連洋將班霸都判刑5年2月。

另，顏聞佐判刑5年、吳祐任4年10月、周暐宸4年9月、黃鉉閔4年9月、陳品銓4年4月、邱忠博3年4月、吳季穎2年、李其恩1年8月。非球員部分，協助下注的吳季穎前女友黃品瑄，判刑1年、緩刑2年；邱繼緯則因負責聯繫下注，判刑2年、緩刑5年；另外，其餘幫忙下注的邱姓被告判刑1年（緩刑1年）、游姓被告判刑9月（無緩刑）、張姓被告判刑8月（無緩刑）。

廣告 廣告

檢方偵辦此案時，發現裕隆隊雖然於第20季SBL拿下例行賽榜首、取得19勝11敗戰績，但竟有18場留下球員簽賭紀錄、且至少7場，場上球員有刻意操縱比賽之情事。並且，涉案人數之多令人汗顏，除了前明星控衛柯旻豪帶頭操縱比賽，得分後衛吳季穎、以及顏聞佐、邱忠博、陳品銓、吳祐任、黃鉉閔、李其恩等球員皆有涉入；更誇張的是，連塞內加爾籍洋將班霸，竟也列入「假球集團」名單。

不僅如此，曾擔任球團「九太科技」助理教練的「邱哥」邱繼緯，則涉嫌擔任「組頭」、提供球員下注的窗口；先是柯旻豪、周暐宸等人開始下注，再陸續拉來吳季穎、顏聞佐等人加入。後來，吳季穎甚至因下注額度已超過上限，竟還找來前網紅女友黃品瑄、以及其他友人共犯一起下單，貪心程度讓人咋舌。

綜上述，檢方偵結後，依據《運動彩券發行條例》第21條第2項「三人以上結夥以詐術妨害賽事公平」等罪起訴15名被告（含10名球員），但有1人翁嘉鴻未到案；據悉，他已逃竄至中國，目前遭到通緝。檢警另也指控，本案不法獲利額至少2473萬，其中，吳季穎與前女友等人共賺1568萬；柯旻豪獲利約47萬、其餘球員則依據參與狀況「吃紅」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／SBL假球案判決出爐！主謀柯旻豪重判7年 其餘共犯刑期也曝光

更多民視新聞報導

柯瑞閃邊！勇士小將穆迪「單節7顆三分」爆砍21分 開賽嚇爛鵜鶘

「藍天白雲慈濟人」救災從不缺席！劉世芳拜會證嚴法師誠摯道謝

大谷翔平連兩年披上「黃金Logo聖衣」！全大聯盟僅6人享此殊榮

