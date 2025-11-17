SBL假球案判決出爐 籃協推防賭新制：新賽季球員席禁3C

SBL新賽季將新增球員席禁用3C規範。（示意圖，photo-ac）

SBL超級籃球聯賽2023年爆發假球簽賭案，多名裕隆納智捷球星涉入，今日（11月17日）士林地院宣判，昔日MVP柯旻豪被判7年徒刑，吳季穎2年緩刑5年，其餘人等則判刑8個月至5年2月不等，中華籃協過去2年與國內3大職業聯盟討論防賭制度強化，籃協副秘書長張承中表示，明年新賽季將在球員席新增「禁止使用3C與電子設備」規範，預計開季前公告。

回顧全案，檢警調查發現，柯旻豪與地下組頭邱繼緯熟識，並將其介紹給隊友吳季穎，吳因下注金額屢破網站上限，找來女友等人協助操作，柯、吳利誘隊友打假球控制比分，共涉及18場比賽，檢方偵結後起訴15人，今日士林地院宣判，柯判7年徒刑，吳判2年、緩刑5年，其餘涉案人士判刑8個月至5年2月不等，部分獲緩刑。

對此，籃協也推動防堵機制，張承中指出，過去2年已與PLG、TPBL、T1聯盟討論整合制度，包括教育、稽查及規章，TPBL早已明訂球員席禁止使用電子設備，違規需提前申請；PLG則要求球員不得涉賭，並在開季前簽署行為準則；SBL明年1月新賽季也將新增球員席「比賽期間禁止使用3C及電子設備」規範，預計於開季前公告。





