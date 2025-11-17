SBL假球案宣判！ 柯旻豪7年最重 班霸服刑完「驅逐出境」

台北市 / 綜合報導

SBL超級籃球聯賽2023年爆出「假球簽賭案」，曾經拿下年度MVP的柯旻豪、 以及 吳季穎等球星都因為確涉案，遭士林地檢 署 依詐欺等罪嫌起訴。今（17）日一審判決出爐，被認定為主嫌的柯旻豪被判7年，是全案刑期最重，外籍球員班霸5年2個月，而且服刑完畢還要被驅逐出境。至於犯罪所得最高的吳季穎， 則是 因為轉為污點證人而被輕判，引發討論。

記者VS.涉案球員(112.11.17)說：「(共打了幾場假球)，(這樣對得起球迷和球隊嗎)。」被員警架著，走在前頭的是球員班霸，後面則是曾在SBL拿下MVP的柯旻豪，SBL假球簽賭案震驚籃壇，檢方一口氣起訴15人，除了3名組頭還有10名球員。賽事主播(112.04.30)說：「台銀根本沒有要守的意思啦。」

檢調查出，在第20屆SBL賽季期間，共計6場球賽，有10名球員涉嫌控制分數，詐取賭金，其中主嫌柯旻豪，被判7年，犯罪所得17萬8千，塞內加爾籍球員班霸，第二高5年2個月，而且服刑完畢要被驅逐出境，而吳季穎則是被判2年緩刑5年，但犯罪所得卻高達1百多萬，全案柯旻豪被判罪重，但吳季穎賺最多卻被判緩刑。

記者VS.吳季穎(112.10.18)說：「(你人為什麼不是在住家)，(會不會愧對球迷)。」法官認為吳季穎，有供出案情等重要關係事項，而且提供犯人的犯罪事證，讓檢察官得以追訴，記者VS.柯旻豪(113.07.10)說：「(有沒有後悔這樣子打假球簽賭)。」柯旻豪是當中唯一被收押，法官痛批他不珍惜運動天賦，貪圖地下賭金簽賭，位居核心地位卻勾串，並指示球員控分數詐賭金。

士林地院行政庭長蔡守訓說：「共同配合操控球賽比分，帶動職籃界打假球的歪風，妨害我國運動竟季賽事之公平甚距，敗壞我國職籃發展及社會風氣。」台灣籃壇重大醜聞，引發社會輿論，外界認為一審判決下重手，也是希望還給籃壇純正公平的空間。

