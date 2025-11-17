SBL假球案重判原因曝！一審轟柯旻豪、吳季穎「貪賭金」 告發周暐宸「偽證」

檢警辦SBL簽賭案，逮到柯旻豪、斑霸等一串裕隆球星。資料照。廖瑞祥攝



士林地院審理SBL假球案，今天依《運動彩券條例》重判前裕隆納智捷隊主力後衛柯旻豪、中鋒斑霸等8名球星，僅得分後衛吳季穎、李其恩2人獲緩刑寬典。合議庭認定柯旻豪、吳季穎等人共同操控6場假球詐賭，痛斥柯不珍惜運動天賦，竟貪圖賭金操控同隊球員，依6罪重判柯7年，斑霸打3場假球被判5年2月；前鋒周暐宸被判4年9月，更慘的是，合議庭還職權告發他偽證。

士林地院發言人、行政庭長蔡守訓說明假球案判決。李政龍攝

檢方查出，裕隆當家控球後衛柯旻豪和吳季穎涉嫌在SBL第20屆的例行賽簽賭並操控塞內加爾籍中鋒斑霸，前鋒群翁嘉鴻（通緝中）、周暐宸、顏聞佐及邱忠博，以及後衛群陳品銓、吳祐任、黃鉉閔及李其恩等10人打假球，檢方認定，涉及打假球或賭博的賽事共有18場。

士林地院歷經1年8月審理後，今天認定有6場打假球，部分場次無法認定打假球，部分場次僅涉及賭博，重判柯旻豪等8名球星7年到3年4月不等；僅有吳季穎和李其恩分別判2年、1年8月，獲緩刑5年。

曾獲年度MVP的柯旻豪因此案前途全毀，還曾被收押。資料照。廖瑞祥攝

柯旻豪被士林地院收押超過200天。資料照。侯柏青攝

合議庭痛斥，柯旻豪正值青壯，不思珍惜運動天賦，以自身能力透過正當途徑賺取所需，竟貪圖賭金而簽賭地下賭盤，柯旻豪利用資深及控球後衛身分、功能的核心位置，以及身為學長對學弟的影響力，另利用裕隆實力堅強的贏面，勾串及指示其他球員控分詐賭。合議庭也認為，吳季穎也是貪圖賭金，而與柯旻豪共同主導下注簽賭及安排隊員打假球。

合議庭也指，球星邱忠博、李其恩、黃鉉閔、顏聞佐、班霸、周暐宸、陳品銓及吳祐任覬覦打假球的報酬，配合柯旻豪、吳季穎共同操控比分，帶動職籃界打假球歪風，嚴重妨害運動競技賽事的公平，敗壞我國職籃發展及社會風氣。

合議庭也認為，前九太科技籃球隊助理教練邱繼緯則擔任組頭角色，吳季穎的前任網紅女友黃品瑄、另名組頭邱廷昱、吳季穎友人張曉悌、游舜翔等人，明知球員控分詐賭，為了貪圖賭金、佣金竟協助球員簽賭及詐取賭金。

吳季穎咬出其他人獲判緩刑。資料照。陳品佑攝

球星李其恩在法院配合證述，獲緩刑寬典。資料照。陳品佑攝

合議庭解釋，吳季穎、李其恩、邱繼緯、黃品瑄、邱廷昱、張曉悌及游舜翔犯後均坦承犯行，球星陳品銓於偵查中坦承犯行，而球星周暐宸、吳祐任、黃鉉閔、邱忠博及顏聞佐僅在偵查階段坦承部分犯行，柯旻豪只坦認部分賭博犯行。合議庭考量15人的犯罪動機、目的、手段、參與次數、程度及家庭等因素後，分別量處適當之刑，並就有期徒刑部分訂應執行刑。

合議庭點出，吳季穎、李其恩、黃品瑄、邱繼緯、邱廷昱、游舜翔6人不曾被判有期徒刑，犯後也坦承犯罪；而吳季穎更居功厥偉，於偵查中供出本案重要關係事項及共同正犯、共犯的犯罪事證，使檢察官得以追訴。合議庭認定，6人尚有悔悟之心，因而宣告吳季穎、邱繼緯緩刑5年，李其恩緩刑4年，黃品瑄、邱廷昱及游舜翔緩刑2年。

合議庭也認為，為了讓吳季穎能記取教訓、督促他時時刻刻警惕，決定給他一定條件的緩刑負擔，諭知他在判決確定日起一年內向公庫支付20萬元。

周暐宸在法院做假證供，被告發偽證罪。資料照。廖瑞祥攝

至於班霸為塞內加爾籍之外國人，在我國犯罪被判有期徒刑，不宜繼續居留國內，宣告他在執行刑期完畢或赦免後，驅逐出境。而另一名球星周暐宸則倒大楣，合議庭發現，他對於犯罪事實重要關係事項，在士林地檢署具結證述後，祐在法院審理時具結做出迥然不同的證述，因而職權告發他涉嫌偽證罪。

本案合議庭成員為審判長雷雯華、受命法官葉伊馨及陪席法官李欣潔。全案仍可上訴。

外籍中鋒斑霸收錢打假球，在執行後將被驅逐出境。資料照。廖瑞祥攝

