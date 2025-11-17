SBL假球案 前MVP柯旻豪重判7年

SBL假球案，士林地院17日判決裕隆隊前MVP柯旻豪（前）7年有期徒刑。（本報資料照片）

台灣籃壇史上最大宗的SBL假球案，士林地院17日宣判，10名球員與5名賭客被判刑。前MVP、裕隆納智捷隊後衛柯旻豪被認定是假球案主導者，夥同隊友吳季穎等10名球員，在民國112年賽季配合地下賭盤，以故意失誤、離譜出手等方式操控比分詐賭。一審依違反《運動彩券發行條例》、《刑法》賭博與詐欺罪，判決柯旻豪有期徒刑7年；吳季穎因轉為汙點證人並供出共犯，獲判2年徒刑、緩刑5年。可上訴。

法官痛批，柯身為球隊資深控衛，卻利用學長身分及場上影響力，指示隊友打假球，判7年、罰金2000元，並沒收犯罪所得17.8萬元。吳季穎同為主謀，與柯貪圖鉅額賭金，重創職籃形象，法院另判他罰金2萬元，沒收129萬餘元，支付公庫20萬元。

法官認定假球案有6場、共10名裕隆球員涉案。外籍中鋒班霸判5年2月，沒收3萬元，刑滿後驅逐出境；吳祐任判4年10月，沒收1.3萬元；黃鉉閔與周暐宸均判4年9月，沒收1.1萬元、1.3萬元；顏聞佐判5年，沒收16萬餘元、罰金2000元；陳品銓判4年4月，沒收7000元；邱忠博判3年4月，沒收1.7萬元。

判決指出，112年2月24日對戰柏力力隊，因賭盤下注「柏力力受讓13.5分」，裕隆領先16分時，球員以故意投不進、頻繁傳球、出手時機不合理等方式「演戲」拉近比分。比賽剩18.8秒，裕隆領先11分，顏聞佐站上罰球線，吳季穎竟上前告知：「不要贏超過13分」，顏隨後第2罰故意不進。

112年4月30日對戰台銀隊，吳季穎下注「裕隆讓3.5分」，比賽僅剩2.2秒，裕隆雖贏3分，但未達贏錢門檻。此時，班霸竟違反籃球潛規則，主動示意教練邱大宗喊暫停。教練部署「空中接力」戰術，但吳與班霸視若無睹，吳自行投進3分球，剛好贏6分，成功詐賭。

除了球員，多名協助下注的「組頭」及吳季穎友人也遭判刑。前九太隊助教邱繼緯是提供地下賭盤帳號的關鍵人物，遭判2年、緩刑5年。獲緩刑的還包括，球員李其恩因坦承犯行且僅參與1場，判1年8月、緩刑4年；協助吳下注的友人黃品瑄、賭客邱廷昱均判1年、緩刑2年；賭客游舜翔判9月、緩刑2年。另名協助下注的張曉悌則另有前科，判刑8月，不予緩刑。