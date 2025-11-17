SBL假球案一審判決下重手！前年度MVP柯旻豪重判7年 吳季穎「全招了」緩刑

吳季穎赴士林地院開庭。資料照。陳品佑攝



前（2023）年底爆發SBL假球案重創裕隆納智捷隊，包括曾拿下年度MVP的控球後衛柯旻豪、得分後衛吳季穎及強力中鋒班霸等11名球星捲入假球簽賭疑雲，而翁嘉鴻更逃亡中國遭通緝，讓裕隆差一點滅隊。士林地檢署起訴10球星在內的15名被告，歷經1年8月審理，合議庭今天下重手，依《運動彩券條例》等罪名重判柯旻豪7年、外籍中鋒斑霸5年2月，其他球星分判4年4月到5年不等。而吳季穎則因全招了獲判緩刑。全案可上訴。

本案成為《運彩條例》上路來的第二起判決案例，第一起是效力「柏力力隊」的球星施顏宗與陳奕綸，兩人也是經由柯旻豪介紹認識組頭邱繼偉，共收3萬3千元打假球，被永遠逐出籃壇，彰化地院今年5月判施1年7月、陳1年6月，緩刑3年定讞。

我國超級籃球聯賽（Super Basketball League，簡稱：SBL）2023年度進行第20屆賽程，有裕隆納智捷、台灣啤酒、彰化柏力力及台灣銀行隊4隊參賽，從童年1/7到5/21為止進行30場例行賽、3場季後挑戰賽及5場總冠軍賽，該屆由裕隆拿下總冠軍。

據檢方調查，柯旻豪時任固定先發控衛、而與裕隆小公主傳出緋聞的吳季穎為得分後衛、塞內加爾籍球星斑霸為固定先發中鋒；翁嘉鴻、周暐宸、顏聞佐、邱忠博為前鋒；陳品銓、吳祐任、黃鉉閔及李其恩為後衛。

柯旻豪、周暐宸曾加入九太科技籃球隊，透過擔任地下簽賭網站組頭的九太前助理教練邱繼緯簽賭，柯旻豪將邱繼緯介紹給吳季穎和顏聞佐簽注，吳季穎則透過網紅前女友黃品瑄及同學、友人下注，賭注甚大。

柯旻豪、吳季穎為了贏錢，遂吸收斑霸、翁嘉鴻、周暐宸、顏聞佐、邱忠博、陳品銓、吳祐任、黃鉉閔及李其恩等隊友打假球控分，共有18場涉及簽賭或打假球。

據調查，柯旻豪等人操控自家球員，導致出現亂傳球、亂投籃等失誤，配合的斑霸等球星分別拿到1萬、5千元不等，吳季穎在檢方偵訊時轉任「污點證人」咬出柯旻豪等諸多隊友，柯旻豪承認簽賭但否認打假球，反咬是吳季穎操控比賽。

檢方統計，第20屆賽事的不法所得預估2473萬4610元，吳季穎和前女友的賭博收入達1568萬元；柯旻豪被查到的獲利僅47萬1895元，加總其他球員獲利，檢方建請法院沒收2000萬元不法所得。而唯一未到案的前中鋒翁嘉鴻，在案發前就逃往中國，目前遭檢方通緝。

士林地院開庭時，吳季穎承認打假球，但爭執犯罪所得沒有檢方認定這麼多。柯旻豪承認會單獨下注，但辯稱給球員錢是「打牌贏錢」的吃紅。

