SBL假球案一審宣判 柯旻豪重判7年

這起案件，被告包括球星吳季穎和曾經獲得年度MVP的柯旻豪等10名球員，另外前鋒翁嘉鴻在案發後出境，一直未到案，遭到檢方通緝。

涉案的球員是從2022年起就配合組頭，從熱身賽到例行賽，上場時就以故意失誤的方式來操控比賽結果，甚至是比分，犯罪所得最高有129萬。

其中柯旻豪被認定犯下詐術妨害運動賽事公平等6罪，由於犯後毫無悔意，被判應執行有徒刑7年，判刑最重 。

