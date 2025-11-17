SBL假球案10球員宣判！ 柯旻豪判7年最重

SBL超級籃球聯賽老牌勁旅裕隆納智捷曾在2023年爆發假球簽賭案，士林地院今（17日）宣布，10名涉案球員當中，以柯旻豪判最重，遭判7年徒刑。

柯旻豪。（圖／資料照）

檢警偵辦時，認定涉案球員曾在2022年底至隔年5月期間，透過地下簽賭網站下注，當中更有7場比賽配合地下賭盤開出的賠率，以各種方式來控制比分，包含做出不合理的投籃、故意傳球失誤、故意被抄球、讓對手輕鬆投籃等等，士林地檢署最終於2024年起訴15名涉案者，其中10人是球員，聲請沒收不法所得2000萬元。

經過1年9個月的審理，士林地院今終於宣判，在涉案球員方面，其中柯旻豪判7年最重，吳季穎徒刑2年、緩刑5年；斑霸5年2月；顏聞佐5年；吳祐任4年10月、周暐宸4年9月；黃鉉閔4年9月；陳品銓4年4月；邱忠博1年8月；李其恩1年8月。

