SBL假球簽賭案判決出爐！昔日MVP柯旻豪一審判刑7年 吳季穎判刑2年、緩刑5年

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

SBL超級籃球聯賽裕隆隊在2023年爆發史上最大宗假球簽賭案，引發籃壇震盪。士林地檢署去（2024）年依違反《運動彩券發行條例》、賭博、加重詐欺等罪，起訴前球員柯旻豪、吳季穎、周暐宸等15人並求沒收逾2000萬元不法所得。案件歷經審理後，士林地院今（17日）宣判，球員們因犯行輕重不同而刑度不一，其中牽涉最深的昔日MVP後衛柯旻豪被依多項罪名判處7年徒刑。

裕隆隊在2023年爆發史上最大宗假球簽賭案，包含昔日MVP後衛柯旻豪、吳季穎以及初代外籍生斑霸等多名前球員都涉案，多人一審全遭判刑。士林地院歷經超過一年、近20個月審理後，今宣判多名球員分別獲刑，包括吳祐任判4年10個月、周暐宸4年9個月、顏聞佐5年、邱忠博3年4個月、陳品銓4年4個月、黃鉉閔4年9個月，外籍球員斑霸則判5年2個月，執行完畢後必須驅逐出境。李其恩則因情節較輕，獲判1年8個月並給予4年緩刑。全案仍可上訴。

廣告 廣告

同案中其他涉案人士，包含不同球隊的邱姓前助理教練、黃姓、張姓、游姓、邱姓等5人，也遭法院依情節判處8月至2年不等徒刑，其中黃、邱、張、游4人獲宣告緩刑。檢方指出，整起案件中多名球員涉嫌「以不正常表現影響比賽結果」並配合簽賭集團牟利，已嚴重破壞賽事公平。法院也採納檢方主張，將不法所得共2000萬元以上列入沒收範圍，以示警惕。

更多FTNN新聞網報導

PLG／下半場崩盤！洋基工程首秀慘輸27分 富邦勇士狂拿133分破聯盟紀錄

快訊／瓊斯盃爆爭議！職籃選手集體「告中華籃協」 求償出賽費與肖像權

TPBL／夢想家「顏面擔當」正式接掌兵符 簡浩期許打造球隊新文化

