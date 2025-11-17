SBL假球簽賭案一審宣判！柯旻豪重判7年、吳季穎緩刑

裕隆納智捷吳季穎等球員涉及SBL假球案，今士林地院進行一審宣判。 圖：翻攝網路

[Newtalk新聞] 超級籃球聯賽(SBL)爆出震撼體壇的假球簽賭案，涉案人數多達15人，從明星主力到洋將皆牽涉其中。士林地院今(17)日上午宣判一審結果，其中最重判7年，其餘人士依傷害、詐欺及違反《運動彩券發行條例》等罪分別判刑，全案可上訴。

士林地院今日上午宣判一審結果，前裕隆納智捷球星、上季MVP柯旻豪遭重判7年；坦承犯行的吳季穎則被判2年，緩刑5年；洋將斑霸被判5年2月；吳祐任4年10月，其餘球員依詐欺及違反《運動彩券發行條例》等罪分別判刑，部分附帶緩刑，全案可上訴。此外，另有5名非球員涉案，包括地下組頭、助理教練邱繼緯，及吳季穎前女友黃品瑄與其他提供帳戶協助下注的友人，均遭起訴；涉案球員翁嘉鴻則仍遭發布通緝。

檢調調查發現，從2022年12月27日起至2023年5月21日SBL第20季賽事期間，涉案球員涉嫌集體透過「九州娛樂城」等地下簽賭網站下注，或由友人代為下注，至少涉及十數場比賽，其中至少7場球員刻意以控制比分、造成特定差距來配合地下盤口。

檢方從賽事影片比對後指出，球員疑似以多種方式「異常操作比賽」影響輸贏與分差，包括無視教練指示戰術、以離譜投籃、故意傳球失誤、刻意不傳球、故意遭抄截、刻意罰球不進、傳球次數遽增、出手時機不合常理、故意運球出界，刻意放水讓對手輕鬆投籃等方式，操控球隊輸贏及得分，賭資金額更以千萬元計。

審理期間，吳季穎坦承賭博；洋將班霸則喊冤，強調以自身球技「沒必要打假球」，卻因遭限制出境無法赴日打球，家庭經濟也連帶受影響。此案被視為SBL史上最大假球風暴，重創國內職籃形象。







