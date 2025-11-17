SBL假球簽賭案一審 昔MVP柯旻豪7年判最重

台北市 / 綜合報導

SBL超級籃球聯賽2023年爆出打假球簽賭案，曾勇奪年度MVP的柯旻豪、吳季穎等球星都因涉案遭士林地檢依詐欺等罪嫌起訴15人，而士林地院今(17)日上午一審宣判，其中柯旻豪遭判7年、吳季穎2年、外籍球員斑霸則遭判5年2個月，其他人分別被判1年8個月到4年10個月不等刑期。

記者VS.柯旻豪(2023.11)說：「MVP有打假球嗎。」曾勇奪年度MVP的柯旻豪，過去被封為籃球界柯神，卻因為假球案，2024年戴上手銬腳鐐，換成收容所制服，而最新判決今(17)日出爐。

前職籃球員柯旻豪VS.記者說：「有沒有很後悔，這樣子打假球簽賭。」針對職籃SBL爆初史上離譜簽賭打假球，球員除了自己下注還收錢集體放水操盤。士林地院17日宣判，柯旻豪應執行刑期7年，吳季穎2年，吳祐任4年10個月，周暐宸4年9個月等共15人，被依《運動彩券發行條例》等罪起訴。

記者(2023.11)說：「不會覺得對不起球隊跟球迷嗎？。」經1年9個月審理，檢警調查發現，第20季SBL共計38場比賽，當時他們所屬球隊，以19勝11負取得例行賽冠軍，但其中至少18場被球員簽賭，7場遭刻意操盤，而柯旻豪是固定先發控衛，吳季穎是得分後衛，塞內加爾籍的斑霸則擔任主力中鋒，包含翁嘉鴻周暐宸顏聞佐等人，都涉入簽賭或打假球。

檢警也統計，不法獲利高達2473萬元，其中吳季穎與前女友賺進1568萬元，柯旻豪獲利約47萬元，其餘球員也依參與情節分紅，至於唯一未到案的翁嘉鴻，已逃往中國遭另案通緝。

